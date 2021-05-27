На каких языках говорил Иисус?

На каком языке говорил Иисус? Естественно предположить, что на арамейском, но вопрос не так прост, как кажется.

В первом веке в Палестине говорили на четырёх языках: латыни, греческом, иврите и арамейском. Оставим латынь в покое, поскольку римские власти использовали её только при решении политических или административных вопросов. Единственные надписи на латыни были найдены в Кесарии Приморской (где проживал губернатор) и в Иерусалиме.

И наоборот, после завоеваний Александра Македонского греческий язык стал тем, чем сегодня является английский: языком межнационального общения. Надписи на монетах, выпущенных во время правления Ирода Великого, исключительно греческие. Пять процентов кумранских рукописей написаны на греческом языке. Все, кто занимался торговлей или имел дело с неевреями, говорили на греческом языке. Иисус соприкасался с греческой культурой всякий раз, когда вместе с Марией и Иосифом совершал паломничество в Иерусалим, – святой, но эллинизированный город. Чтобы общаться с римским сотником, необходимо было использовать общий язык (Мф 8,5-13). Но это не означает уверенности в том, что Иисус владел разговорным или письменным греческим языком: можно лишь предположить, что Он знал его достаточно хорошо, чтобы понимать и быть понятым. Во время суда Он, возможно, разговаривал с Понтием Пилатом на греческом языке (Ин 18,28-19,12), но, скорее всего, при этом присутствовал переводчик.

А как же насчёт иврита? Священный язык, язык Священного Писания, всё больше сохранялся для письменного, а не для устного использования. Считался бесспорным тот факт, что библиотека Кумрана, содержащая в основном тексты на иврите, якобы доказывает факт повсеместного использования в первом веке живого иврита. Однако множество толкований к Священным Писаниям (targumim) на арамейском языке, даже в Кумране, ослабляют идею о том, что во времена Иисуса существовал народный иврит.

Читал ли Иисус на иврите? Сцена в синагоге Назарета (Лк 4,16-30), где Иисус разворачивает свиток пророка Исайи и читает перед проповедью, заставляет нас полагать, что это так. К сожалению, эта сцена могла быть более поздним воспроизведением святого Луки, который опирался на свои знания синагогальной литургии, и её историчность не гарантирована. Но проповедь Иисуса в синагоге и обсуждение толкования Торы с книжниками говорит в пользу Его умения читать библейский иврит, поскольку в противном случае Его не восприняли бы всерьёз. Иврит был языком запоминания библейских текстов.

В Израиле, как и на Ближнем Востоке, в первом веке основным языком был арамейский. Иисус, очевидно, общался со Своими собеседниками, проповедовал и учил на арамейском языке. В Новом Завете сохранились следы идиоматических выражений: abbà («отец») для обращения к Богу (Мк 14,36; Гал 4,6), talitàcum («девушка, вставай») к дочери Иаира (Мк 5,41), effatà («откройся») к глухонемому, и особенно Его возглас на Кресте Eloí, Eloí lamà sabactàni («Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?», Мк 15,34). Лютеранский богослов Иоахим Иеремиас перечислил, за исключением имен собственных, 26 арамейских терминов, приписываемых Иисусу Евангелиями или раввинистическими источниками.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Иисус был трилингвом: Он немного говорил по-гречески, обращаясь к иностранцам и римлянам, читал Священные Писания на иврите и говорил на арамейском, Своём родном языке.



Даниэль Маргера

(швейцарский библеист, доцент экзегетики Нового Завета на богословском факультете Лозаннского университета и в Папском библейском институте в Риме)

Источник: Vatican News