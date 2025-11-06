Московский Кафедральный собор принял участие в акции «Ночь искусств»

Вечером 3 ноября московский кафедральный собор на Малой Грузинской улице распахнул свои двери для тысяч гостей, которые пришли послушать бесплатные концерты, проходившие в три сеанса в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

Как и каждый год, по случаю Дня народного Единства, 3 и 4 ноября в России насыщены различными культурными мероприятиями, которые проходят в основном вечером и ночью в эти дни: лекции, концерты, спектакли, выставки, мастер-классы. Третий год Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии участвует в этой федеральной акции, как одна из значимых культурно-исторических площадок города, и в этом году 3 ноября, начиная с 20.00 и до полуночи собор принял большое количество посетителей.

«Многих привлекает орган, один из самых больших в стране, а также ощущение таинственности под готическими сводами собора», рассказала Fides Мария Печерская, одна из организаторов этого мероприятия в 2025 году. «Интерес к Кафедральному собору, − добавляет Мария, − очень сильный и каждый год сюда приходит множество гостей. Мы стараемся организовать все как можно лучше, чтобы передать атмосферу нашего храма, который мы так любим и ценим».

Весьма важна помощь волонтеров, прихожан храма, которые начинают работать над организацией мероприятия за несколько недель до начала, и находятся там непосредственно в сам вечер.

Во время концертов, каждый из которых длился один час, музыканты, профессионалы и любители, большинство из которых прихожане храма, исполнили различные произведения западной литургической музыки, от средневековой до современной. В концерте принимали участие и хористы Литургического хора Кафедрального собора под управлением дирижера Тимура Досаева. «Я уверен, что через музыку и пение можно передать Тайну этого мира, дать почувствовать божественное присутствие здесь и сейчас: дать увидеть людям веру и любовь, которую мы испытываем, исполняя эти произведения. Поэтому я считаю эту акцию хорошей возможностью», − поделился он с Fides.

Среди музыкантов был также Антонио Грамши, внук одноименного итальянского философа и марксистского политика. Профессор Грамши, гражданин России (родился в Москве), преподает математику, естественные науки и музыку в школе “Итало Кальвино” при Генеральном консульстве Италии в Москве. В интервью Fides между выступлениями профессор назвал себя «гностиком, любящим духовную музыку»: «Я очень люблю играть в храмах и занимаюсь этим много лет, мне довелось выступать и в Италии». Посетители смогли оценить его многогранный талант: он исполнил средневековые и ренессансные музыкальные произведения на древних инструментах из разных частей мира, которые все еще используются, например, Хюммелькен (Hümmelchen), немецкая волынка, бузуки (bouzouki), греческий струнный инструмент, и дарабука (darabouka), ударный инструмент, используемый в основном на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии.

«Каждый год, − прокомментировала Мария, − я вижу на этом мероприятии возможность для посетителей: благодаря красоте собора и традициям, которые мы пытаемся им показать, они могут узнать что-то новое и интересное для себя и увидеть, что культура, которую мы разделяем с ними, является общим достоянием человечества, которое, несмотря на разнообразие, заставляет нас чувствовать себя едиными. Это достояние мы призваны сохранить и передать».



Кьяра Доммарко

Источник (ит.): Fides News Agency

Источник (русск.): Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве



Фото — Ольга Хруль