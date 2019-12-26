Московские католики празднуют Рождество (+ФОТО)

О том, как встретили Рождество католики в столице России, рассказывает в своих заметках и фоторепортажах наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина…

Приближается время начала Мессы Святой Ночи, которую возглавит архиепископ-митрополит Павел Пецци. Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии заполнен до отказа, люди стоят в проходах. В нефе приглушенный свет, Младенец Иисус лежит на алтаре. Звон колокольчика оповещает о начале богослужения. Процессия движется по нефу… Владыка Павел поднимается к алтарю, берет на руки фигурку Младенца и направляется к яслям. Наступает трогательный момент: Младенец лежит в яслях, над Ним склонились Мария и Иосиф, ослик и теленок тянут к нему свои мордочки, им любопытно: Кто это?…

«Вертеп это живое Евангелие, которое изливается на нас со страниц Священного Писания, – сказал архиепископ Павел в своей проповеди, цитируя Папу Франциска. – Итак, стоя в созерцании перед яслями, мы можем увидеть различных персонажей: вот кто-то спешит по дороге домой, а вот женщина в своем доме печет добрый и вкусный хлеб, а вот кто-то спит, ничего не замечая вокруг. Пастух смотрит на небо и видит чудесные знамения. А кем будем мы в этой картине? Будем ли мы преисполнены удивления и ожидания, как пастухи? Побежим ли вместе с ними к пещере, чтобы увидеть, что там происходит? Или же продолжим спать, погруженные в свои заботы?». Всё это, по словам Высокопреосвященного Павла, вопрос нашей веры. Нашим же Вифлеемом, нашей пещерой и яслями являются наши приходы, где есть самое важное – «есть Христос и всё, что от Него происходит».

Святая Месса закончилась, но прихожане несмотря на поздний час, не спешат уходить, они идут к вертепу, чтобы взглянуть на Младенца Иисуса. Кто-то фотографирует или снимает видео на телефон, чтобы потом показать вертеп своим родным и знакомым, возможно, даже не сознавая, что тем самым возвещает Благую Весть о рождении Христа, а кто-то замирает в благоговейном молчании молитвы. Мы разные, но сегодня у нас есть нечто такое, что нас объединяет, делает нас единой семьей: это сам праздник Рождества и Сам родившийся на земле Иисус – как видимый знак любви Бога к нам.

Дневную Рождественскую Мессу в Кафедральном соборе на Малой Грузинской возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Свою проповедь он построил вокруг трогательной истории из своего детства. «В первый год моей учебы в школе, а было это очень много лет назад, – сказал архиепископ, – за несколько дней до Рождества учительница попросила нас, учеников, устроить вертеп. Каждый из нас должен был принести из дома одну статуэтку…». Ученики выполнили задание, а сама учительница принесла статуэтку пастуха. Дети, увлеченные устройством вертепа, случайно разбили именно эту фигурку, и решили, что пока учительница ничего не узнала, следует собрать деньги и купить новую такую же. Так они и поступили. Однако учительница заметила, что ее фигурка заменена другой, хотя и похожей. Она принялась настойчиво расспрашивать детей о том, что случилось, и они были вынуждены во всём признаться. Тогда учительница предложила вынуть разбитую статуэтку из мусорного ведра и склеить ее. Больше того, склеенного пастушка поместили в самый центр композиции, хотя ему недоставало некоторых частей, которых так и не нашли. Эта разбитая и заново склеенная фигурка самым лучшим образом демонстрирует истинный смысл Рождества. Ведь «Иисус однажды сказал: Я пришел не к здоровым, а к больным. Он пришел к тем, по кому ударили жизненные обстоятельна. К тем, у кого разлетелись на куски человеческие отношения в семье… К тем, у кого сердце раздроблено грехом, насилием или какой-то зависимостью, уничтожающей жизнь. Каждый из нас некоторым образом чувствует себя в роли разбитой статуэтки, которую Иисус заново склеивает. Он приходит, чтобы склеить осколки нашей жизни, даря тем самым нам еще один шанс – заново начать желать добра другим людям. Это пожелание доброго Рождества, которое я обращаю к себе и ко всем вам сегодня: чтобы в вертепе жизни мы смогли стать той разбитой фигуркой и позволили Иисусу Спасителю нас восстановить», – подвел итог архиепископ Челестино Мильоре.

Проповедь Нунция позволила нам взглянуть на устроенный в соборе вертеп под новым углом зрения – не просто как на традиционный элемент рождественского украшения храма, а как на символ собственной жизни, – и еще раз задаться вопросом о своем личном месте в представленной на нем композиции.

Вечером 25 января Рождество Христово праздновали в Институте Святого Фомы. Очень простой, но такой трогательный вертеп у подножия алтаря маленькой институтской часовни приковывает к себе взгляд: ты взираешь на Младенца и Марию с Иосифом сверху вниз и именно поэтому отчетливо ощущаешь всю хрупкость этого Божественного Существа, на Которого, однако, возложена миссия твоего спасения. Образ вертепа, несомненно, был для этого Рождества ключевым: в своей проповеди на Мессе Святой Ночи архиепископ-митрополит Павел Пецци говорил о нем как о символе нашей жизни, Апостольский нунций выразил ту же мысль, проиллюстрировав ее сквозь призму своих детских воспоминаний, а теперь созерцание крохотного вертепа у подножия алтаря как бы расставляет в твоем сознании все точки над «i»…

Но вот Святая Месса закончилась. Бросив последний взгляд на вертеп, мы спускаемся в зал, где приложится наш праздник. По сложившейся в Институте Святого Фомы давней традиции в Рождество устраивается своеобразная театрализованная постановка, в которой стираются границы между актерами и зрителями. Впрочем, главная роль в происходящем принадлежит ведущим. В прошлом году это были волхвы, путешествовавшие в машине времени, а в этот раз – царь и его две дочери, следующие за звездой, которая в конце концов должна привести их в Вифлеем, к новорожденному Иисусу. А в ходе своего странствия путешественники активно привлекают к участию в спектакле гостей: предлагают им пропеть колядки, поиграть в различные игры, поразгадывать квесты, найти тот или иной стих в Священном Писании… Когда же путешествие подойдет к концу, каждый получит свой рождественский подарок, который он собственной рукой достанет из заветного «мешочка оленя». А потом будут танцы, праздничное застолье и много-много общения…