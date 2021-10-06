Митрополит Иларион: христиане должны продвигать дух братства

Утром 6 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. В эти дни православный иерарх принимает участие в международной встрече, организованной Общиной Святого Эгидия в Риме на тему «Народы-братья, будущее Земли».

В интервью корреспонденту Vatican News митрополит Волоколамский рассказал о своём подарке Папе Франциску, о заботе религий об общем доме и о продвижении духа братства в современном обществе.

– Вы подарили Папе Франциску русское издание книги «Молитва. Дыхание новой жизни» с предисловием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В книге собраны высказывания Папы о молитве и, в частности, его катехизические наставления на тему «Отче наш». В чём ценность содержания этой книги с экуменической точки зрения?

– Мне представляется важным, чтобы российские читатели знали о том, что Папа Франциск – не только церковный лидер, который занимается управлением Римско-католической Церкви, но и человек молитвы. Опыт молитвы объединяет всех христиан. И уроки, которые он даёт своей пастве, будут полезны российским читателям, особенно, русскоязычным католикам. Но я также считаю, что некоторые православные читатели могут извлечь пользу из его наставлений.

– В понедельник 4 октября Папа Франциск и другие религиозные лидеры призвали мировых лидеров к сотрудничеству, чтобы изменить курс в заботе о Творении, иначе земной сад рискует превратиться в пустыню. Каким Вы видите сотрудничество между религиями на этом важном рубеже диалога, которым является защита нашей планеты?

– У нас есть только один дом, и это наш глобальный дом. Мы не можем делить его на части, мы не можем говорить, что эта часть будет исключительно для христиан, другая — только для мусульман, ещё одна – для иудеев и так далее. У нас есть этот глобальный дом, и мы все ответственны за его защиту. Экологическую ситуацию, с которой мы сейчас сталкиваемся, одни называют опасной, другие – катастрофической. Мы считаем, что настало время направить политическим лидерам мощный сигнал о том, что мы осознаём опасность этой ситуации, что мы обеспокоены ею и что мы просим политических лидеров взять на себя ответственность за будущее нашей планеты. Мы сами – религиозные лидеры – можем сделать в этом отношении немного. Многие решения могут принять политические лидеры, это в их руках, и мы хотим, чтобы такие решения были приняты: сделать нашу планету чистой, остановить загрязнение и предотвратить грядущие катастрофы, такие как таяние ледников, о котором говорят многие ученые и исследователи.

– В четверг 7 октября представители различных конфессий и культур соберутся в духе братства в Риме на встречу «Народы-братья, будущее Земли». Для Папы Франциска братство – это вызов нынешнего века. По его словам, «мир без братства – это мир врагов». Что нужно для того, чтобы эта ценность братства укоренилась в обществе?

– Поскольку у нас один дом, мы также составляем единую семью: семью людей, созданных по образу и подобию Божьему. Все люди разные. Они отличаются своей расой, этническим происхождением, социальным статусом. И, конечно же, они разные по своей религиозной принадлежности. Есть и те, кто не верят в Бога, но это не значит, что они не были созданы Богом или что они не были созданы по образу и подобию Божьему. Для нас каждый человек – ближний, брат или сестра. Поэтому христиане должны поддерживать дух братства, дух общения, товарищества, дружбы; и я считаю важным, чтобы христианские Церкви участвовали в межрелигиозных диалогах, в межрелигиозной деятельности. Мы в Русской Православной Церкви придаём этому большое значение. Например, у нас в Российской Федерации есть орган, который называется Межрелигиозный совет России. Его возглавляет Патриарх Московский, но в него входят лидеры всех традиционных религиозных конфессий Российской Федерации, а их четыре: православие, иудаизм, буддизм и ислам. Так что все эти религиозные лидеры присутствуют в этой организации. Мы обсуждаем общие вопросы, приходим к общим позициям, и эти общие позиции представляем властям Российской Федерации. Мы также реагируем на все важные события в обществе, включая некоторые печальные события, которые происходят время от времени, такие как террористические акты. Мы хотим, чтобы никто не путал то, что происходит по политическим или этническим мотивам, с некой межрелигиозной ненавистью. Мы продвигаем межрелигиозный диалог и считаем, что каждая христианская Церковь несёт ответственность за его развитие.



С митрополитом Волоколамским Иларионом беседовал о. Бенедикт Майаки

Источник: Vatican News

Фото пресс-службы Святейшего Престола