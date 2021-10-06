Папа Франциск провел аудиенцию с митрополитом Иларионом

6 октября 2021 года в здании Зала аудиенций Павла VI в Ватикане состоялась встреча Святейшего Отца с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

В начале беседы митрополит Иларион передал главе Римско-Католической Церкви сердечное приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Председатель ОВЦС отметил, что со времени встречи глав двух крупнейших христианских Церквей мира в Гаване их двустороннее сотрудничество интенсивно развивается. Активное взаимодействие позволяет реализовывать значительное количество совместных проектов, касающихся помощи гонимым христианам, защиты традиционных ценностей, социального служения, области образования и культуры.

В свою очередь Папа Франциск выразил радость в связи с возможностью встретиться с митрополитом Иларионом и обсудить текущие вопросы отношений с Русской Православной Церковью.

Далее стороны обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью.

В завершение встречи Папа Франциск и митрополит Иларион обменялись памятными подарками.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС