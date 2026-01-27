Международный научный форум «Стремление к познанию мира: античное наследие в христианской культуре» открылся в ПСТГУ

Пятый фестиваль «Эпоха в миниатюре» открылся в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Научный форум, включающий выставку, конференции, доступные лекции и концерт подготовлен совместно ПСТГУ и миланской Амброзианской библиотекой. В этом году тема для дискуссий – «Стремление к познанию мира: античное наследие в христианской культуре».

Для участия в научных секциях в Москву приехали исследователи из разных городов России, Италии, Швейцарии, Израиля. Предыдущие фестивали были посвящены Гомеру, Данте, композитору Палестрине. В центре внимания нынешнего форума – трактат автора III века Гая Юлия Солина «Собрание достопамятных вещей» («De mirabilibus mundi»). Писатель скомпилировал в своей энциклопедии представление о мире в ту эпоху для правителя Марка Оклатиния Адвента. Идея фестиваля – исследовать влияние античности на формирование христианской культуры.

«Фестиваль «Эпоха в миниатюре» появился в 2017 году в результате совместной работы над переводом собрания сочинений святителя Амвросия Медиоланского, которое мы проводим вместе с Амброзианской библиотекой. В этой работе мы на половине пути. Вице-префект Амброзинской библиотеки монсеньор Франческо Браски, который неизменно участвует в нашем сотрудничестве, и предложил эту идею, чтобы сокровища, которые хранит Библиотека сделать доступными для русских зрителей, – сказал на открытии форума проректор по научной и международной работе ПСТГУ протоиерей Константин Польсков. – Мы с благодарностью помним о втором соработнике этого проекта – протоиерее Георгии Ореханове, который вместе с отцом Франческо начинал этот фестиваль. Поскольку в этот раз форум совпал с днём его памяти, мы решили провести круглый стол, посвященный отцу Георгию, занимавшемуся в последнее время русской религиозной культурой. Нынешний фестиваль продлится до 1 февраля. Он строится вокруг рукописи Гая Юлия Солина «Собрание достопамятных вещей», сделанной с оригинала и богато иллюстрированной в XIV веке». На выставке представлено факсимильное издание труда Солина на пергаменте из Амброзианской библиотеки.

Итальянский гость приветствовал на русском языке участников церемонии открытия фестиваля. «Для меня снова большая радость и огромная честь оказаться здесь, в Москве, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, чтобы принять участие в фестивале « Эпоха в миниатюре». Международная научная конференция, которая с академической точки зрения представляяет самое важное событие фестиваля, позволяет нам глубже изучить аспект, имеющий особую ценность для понимания не только нашего прошлого, но и для осмысления настоящего времени. Картографическое изображение мира, описание далеких стран, интерес к жизни и обычаям народов – все это является неотъемлемой частью литературного и художественного творчества самых богатых культур и традиций человечества, а также существенным фактором развития любой цивилизации. Поэтому сердечно желаю успеха нашему фестивалю», – сказал священник Франческо Браски.

Куратор выставки рассказала об экспонатах, которые представляют ретроспективу переосмысленных в христианстве элементов античности через Средневековье до наших дней – фрагменты рукописей и печатных изданий, гравюры, справочный материал. Наряду с фолиантом из Амброзианской библиотеки в экспозиции показана уникальная карта XVI века из фондов Санкт-Петербургского института истории РАН. «Это портулан Джованни Антонио Маджоло – навигационная карта Средиземного моря 1578 года. Она была неизвестна и совсем недавно опубликована Екатериной Золотовой. А хранится она у нас в Петербурге в коллекции Лихачёва», – сообщила Светлана Ковалевская (ПСТГУ, МГАХИ им. Сурикова).

Представляя книгу из Амброзианской библиотеки, куратор отметила, что при составлении пояснений организаторы пользовались переводами с латинского Игоря Маханькова и Екатерины Илюшечкиной, которая также участвует в конференции. «Отдельный раздел – описание животных, их символическое значение для того времени. Единороги, фениксы, павлины – персонажи, которые потом из античных энциклопедий переходят в греческий трактат II–III века «Физиолог», где получат христианское символическое осмысление. Показалось интересным провести параллель на примере феникса. Второй блок – Рим от античности до средневековых путеводителей, вплоть до традиций романтизма века Пиранези. Связующим звеном между традицией античного и средневекового энциклопедизма мы представляем «Этимологии» Исидора Севильского, испанского богослова и энциклопедиста VI-VII века. Тема фестиваля – влияние античности вплоть до сегодняшнего дня, пронизанная любопытством, интересом к другому, как сказал Франческо, к открытию нового, очень важна», – отметила искусствовед.

Раритету выставки – средневековому портулану посвящена отдельная конференция «Сакральная география Средиземноморья в античной и христианской традиции». Священник Франческо Браски представит на ней свое исследование «»Портулан»» Весконте Маджиоло: картография, теология, энциклопедия». В своей лекции он сосредоточится на портулане конца XVI – начала XVII веков, изображающем весь Средиземноморский бассейн от Атлантического океана до Черного моря и от Северного моря до северных побережий Африки и Красного моря. Этот портулан, хранящийся в Миланской библиотеке, создан Якопо Висконте Маджиоло и датируется 1602 годом. На этой секции выступят историк Михаил Бибиков (ИВИ РАН, МГУ) с докладом «Византийские описания Святой Земли», а также филолог Милена Рождественская (СПбГУ) с исследованием «Райско-палестинский метатекст древнерусской книжности».

Большая конференция посвящена словесности в контексте общей темы фестиваля. Среди участников: Елизавета Матерова (ПСТГУ) – «Античные источники в трактате «О Ное» свт. Амвросия Медиоланского»; Татьяна Александрова (ИМЛИ) – «Источники сведений о животных в «Шестодневе» свт. Василия Великого»; Антон Анашкин (ПСТГУ) – «Византийский «Физиолог» как герменевтический ключ к интерпретации древнерусского сюжета «Грифон, когтящий лань»; Роман Соловьев (ПСТГУ; МДА) – «Каталог мудрости и образ учителя: «Жизнь Плотина» Порфирия и «Благодарственная речь Оригену» свт. Григория Неокесарийского в контексте античного энциклопедизма».

Христианский контекст лежит в основе конференции о наследии блаженного Августина, жившего в IV веке. В ней принимают участие ученые из Института философии РАН, МГУ, Московской и Санкт-Петербургских духовных академий. Искусствоведческая конференция о следах античности в христианском искусстве привлекла внимание ученых из Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, Государственного института искусствознания, МГУ, специалистов из Отдела археологии гражданской администрации Иудеи и Самарии (Израиль), Управления древностей Израиля, Итальянской школы Italo Calvino при генеральном консульстве Италии в Москве. В других научных секциях примут участие специалисты из Института Всеобщей истории РАН, Института востоковедения РАН, Фрибурского университета (Швейцария), Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербургской Евангелической богословской академии, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Ивановского госуниверситета, Горненского монастыря Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Фестиваль «Стремление к познанию мира: античное наследие в христианской культуре» включает 13 мероприятий.



Елена Дорофеева

Источник: «Благовест-инфо»