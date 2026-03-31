Международные органные мастер-классы «Испанская старинная музыка XVI и XVII веков» прошли в Новосибирске (ФОТО)

С 23 по 29 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске прошли Международные мастер-классы «Испанская старинная музыка XVI и XVII вв.». Вести эти классы из Испании приехал профессор Высшей Консерватории Севильи Хесус Сампедро Маркес. Мастер-классы проходили на новом духовом органе «Диего Сера» Опус 40.

В этом году, помимо студентов класса органа Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки профессора Натальи Багинской и доцента Глеба Никулина, учащихся Музыкальной студии «Четверть с точкой», органистов католического кафедрального собора и прихода св. Андрея Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви (СЕЛЦ) в Новосибирске, на мастер-классы прибыли и студенты класса органа заслуженного артиста России профессора Даниэля Зарецкого из Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе мастер-классов, кроме занятий по теории и практике исполнения испанской старинной музыки, была прочитана лекция «Искусство барокко «Золотого века» в Испании», которую подготовил Евгений Николаевич Блинов, доцент Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.

Студенты органного класса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова сыграли концерт в Большом концертном зале Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки, на который были приглашены и организаторы мастер-классов в кафедральном соборе.

Также участники мастер-классов и все желающие смогли посмотреть документальный фильм «Semana Santa», показ которого проходил в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры. По ходу фильма, комментируя кадры, профессор Хесус Сампедро рассказывал о традициях Страстной недели в Севилье.

В субботу 28 марта участники мастер-классов, жители и гости нашего города были приглашены на концерт «Марши Страстной недели» в исполнении Хесуса Сампедро. А завершилась общая программа мероприятий в Вербное воскресенье 29 марта Гала-концертом «Музыка Золотого века Испании» молодых органистов России, по окончании которого участникам мастер-классов были вручены сертификаты.



Лина Городецкая,

руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго»

Фото свящ. Янеза Севера SJ, Лины Городецкой, Татьяны Колесниковой: