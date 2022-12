Международную конференцию «Дух, цифра, общество» провел Библейско-богословский институт св. апостола Андрея

Международную конференцию «Дух, цифра, общество» организовал 12-13 декабря Библейско-богословский институт св. апостола Андрея (ББИ). По традиции, подобными конференциями ББИ отмечает день памяти своего святого покровителя, и происходит это в Культурном центре «Покровские ворота». В конференции участвовали специалисты из разных городов России и из зарубежных стран, некоторые из них подключились к форуму онлайн.

Открывая конференцию по Zoom, ректор ББИ Алексей Бодров прокомментировал выбранную проблематику, которая объединила московскую конференцию ББИ и прошедший осенью форум в Бозе (Италия) на тему «Духовность в цифровом обществе». Очевидно, что тема «витает в воздухе»: необходимо осмысливать и обсуждать с богословской и философской точек зрения разные аспекты эпохальных изменений, которые принесла цифровизация (таких, как виртуальная реальность, искусственный интеллект, «трансгуманизм», а также новые формы общинности и церковности), и значительное влияние ее на сферу религии в современном обществе и в обществе будущего. Цифровизация началась не сегодня, но она вышла на новый уровень за последние два года в результате ограничений пандемии, в том числе – и в области религиозных практик, отметил Бодров.

Первый же доклад носил практический характер: пастор Эльвира Жейдс, председатель совета Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины (СПб) в сообщении «Дух цифры в церкви» обобщила опыт формирования коммуникаций верующих в интернете «в горизонтальном и вертикальном направлениях». Она поставила ряд принципиальных вопросов: насколько Церковь осознает перспективы и возможности цифровизации в современном мире? Нужна ли общая стратегия церковной деятельности в интернете? В какой степени возможна унификация контента? Какова ответственность церковных служителей в этой сфере?

По ее словам, на вызов цифровизации сегодня Церкви приходится отвечать «молниеносно», в отличие от вызовов прежних эпох, когда можно было вынашивать и обдумывать этот ответ десятилетиями. Это тем более важно, что, «как ни странно, Церковь все еще имеет влияние в обществе», и у нее есть шанс усилить это влияние в цифровой сфере. «Интернет становится самостоятельным видом церковного труда», и этому необходимо специально обучать будущих пасторов в семинариях. Однако докладчица говорила также о соблазне «заменить Церковь цифровизацией», об опасности «превратить Церковь в цифровой хаос». «Я люблю цифровизацию, мне нравятся ее возможности. Но главное – это должно служить Церкви и не подменять ее», – заключила пастор.

Эту же мысль в философском ключе развивала профессор Александра Семенова (Новгородский государственный университет). В докладе «Человек. Цифра. Смысл» она отметила несомненные преимущества цифровизации как инструмента, облегчающего разного рода коммуникации, и предложила рассмотреть этот феномен как «цивилизационный слом», в результате которого «цифра» сама по себе «становится смыслом» и кардинально меняет систему ценностей. Самые серьезные последствия связаны с влиянием цифровизации на личность: «неотрефлексированное потребление информации, приобретение линейного типа мышления», «склонность к цифровому аутизму», утрата эмпатии, иллюзия свободы, когда «человек, использующий опции, сам становится опцией в рамках алгоритма, не им созданного», – эти стороны цифровизации нельзя не учитывать и в отношении ее влияния на духовную жизнь.

«Духовность общества, тонкий уровень смыслов, ценностей не могут быть выражены количественными измерениями. И за глобальной цифровизацией встает глобальная унификация наций, культур, религий. Путь весьма опасный, так как на нем может быть потерян человек как уникальная личность перед лицом Бога», – полагает докладчица. На основе краткого обзора православных ресурсов, представляющих новые формы (молитва по соглашению, виртуальный заказ молитв, трансляция богослужений, блоги священников и т.д.), она отметила однонаправленность, «эрзац-характер» онлайн-религии, которая не может заменить реального присутствия в церкви, «сакрального пространства общей молитвы». Церковь оказывается сейчас «тем местом, где человек может найти себе место в гармонии рационального и иррационального», – завершила профессор.

Философ Сергей Кругликов (Образовательный проект «Таким образом») представил исследование на тему «Медиаборчество: богословие иконы и ангелология как средства информационной защиты и цифровой гигиены». На каком основании предпочитать тот или иной образ или те или иные медиа, если они «заведомо равнозначны», как учит секулярная мысль в эпоху дискурсивных визуального и медиального «поворотов», когда «сам опыт действительности в XXI веке основывается не на слове, идее или авторитете, а на образах и медиа»? В целях информационной защиты автор предлагает обратиться к опыту Церкви, который «в данном случае не только не архаичен, но, напротив, может оказаться исключительно востребованным даже в секулярной сфере. Главный вывод иссследователя: «Догматическое иконопочитание является основанием современного медиаборчества».

Отчасти в этом же ключе размышлял доктор философии Олег Давыдов (ББИ). Его доклад «Дар присутствия: теологическая метафизика языка» обсуждался на следующий день, 13 декабря. «Как автономные субъекты мы больше не в состоянии проводить реальное различие между присутствием, укорененным в трансцендентной реальности, и производными представлениями, которые иногда становятся подделками. В теологическом смысле существует альтернативное видение реальности, знаков и языка, оформленное наличием трансцендентного источника бытия в случае Воплощения», – отметил философ. Он поделился соображениями о том, как и почему «христологическая онтология, выраженная в литургическом общении, преодолевает хаос неукорененных и самореферентных знаков через аналогический ритм различия в тождестве трансцендентного божественного источника».

На утренней сессии 13 декабря выступил протоиерей Димитрий Кирьянов (Тобольская духовная семинария). В докладе «Трансгуманизм и христианское богословие творения» он рассуждал о преимуществах и успехах технологий, направленных на совершенствование условий и самой человеческой жизни, с одной стороны, а с другой стороны – о скрытых угрозах этого развития, которое чревато глобальными катастрофами.

Личность и межличностное общение – эти понятия как «теологические концепты» оказались в центре внимания Сергея Чурсанова (ПСТГУ), который представил богословский взгляд как на положительный потенциал, так и на риски, связанные с развитием цифровых информационно-коммуникативных средств общения. Эту проблему он рассмотрел «в свете как богословского понимания соотнесенности, свободы, ответственности, открытости, целостности и идентичности человеческой личности, так и ключевого христианского принципа межличностного общения — «единство в различии». «В межчеловеческом общении цифровые информационно-коммуникативные технологии ведут к радикализации противостояния христианского образа этого общения… обезличивающим тенденциям индивидуалистического, пантеистического и коллективистского», – так видит богослов реализацию рисков глобальной цифровизации.

В докладе Спиридона Меласа (Казанский федеральный университет) «На пути к разработке ареопагитской и акбарийской киберонтологии» также можно было уловить настороженность и предостережение из-за пристрастия современников к виртуальным мирам. По его словам, в любом мифе, заменяющем реальность, присутствуют «гностические элементы», что отнимает «долю бытия» у приверженцев виртуальности.

В рамках дневной сессии 13 декабря выступили зарубежные ученые: Джандоменико Боффи («Nuovo SEFIR» Association, Италия) представил доклад «Насколько реальна виртуальная реальность»; Ханс Ульрих Гербер (Anabaptist Forum for Peace and Justice, Швейцария) – «Цифровизация: лучшая жизнь или новый феодализм?»; Павло Смицнюк (Institute of Ecumenical Studies at the Ukrainian Catholic University, Львов) – «Зеркало Еиналеж: евхаристия, цифровизация и проблемы церкви».

По традиции, каждый день конференции завершался круглым столом и дискуссией. В рамках форума были представлены новые книги Издательства ББИ.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»