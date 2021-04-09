Места Страстей. Церковь Святого Петра в Галликанту

Название Галликанту восходит к памяти о евангельском эпизоде, когда апостол Пётр плакал, услышав крик петуха (Лк 22, 56-62). Он трижды отрицал, что знает Иисуса.

К Юбилею 2000 года отцы-ассумпционисты заказали модель реконструкции Иерусалима в византийскую эпоху, до его разрушения персами в 614 году. В проекте представлены семь церквей, включая церковь Галликанту. Эта модель позволяет паломникам получить визуальное представление о местах Страстей Иисуса.

Всего в нескольких метрах от церкви проходит лестница римских времен. Возможно, это одно из немногих мест, где мог проходить Иисус на своём пути от места Тайной вечери в Гефсиманию. Эта лестница была частью древней дороги, обнаруженной в 1897 году, которая соединяла верхние городские кварталы с нижними, где находился источник Гихон. В склепе церкви Галликанту паломники могут увидеть большую пещеру, у входа в которую византийцы вырезали три креста, а в соседнем помещении могла находиться древняя тюрьма.

Важность этих открытий очевидна. Земля, на которой был возведён храм в Галликанту, была куплена в 1884 году графом Амедео де Пьеллатом (1852-1925); с 1888 года здесь проводились многочисленные археологические раскопки. Исследовав это место на скале, археологи обнаружили несколько еврейских ритуальных резервуаров для воды и многочисленные пещеры. Был также найден набор весов и гирь, отличавшийся от других. Было сделано предположение, что этот набор использовался в Иерусалимском храме. Но эта гипотеза остается спорной. Точно так же не было единого мнения относительно надписи, найденной на месте и теперь стёртой: она включала в себя еврейское слово korban (корван, жертва).

Археологические находки, обнаруженные в церкви Св. Петра в Галликанту, были перевезены и выставлены в музее иерусалимского комплекса Нотр-Дам-де-Франс, который был разрушен и разграблен во время первой арабо-израильской войны 1948 года. Некоторые из этих предметов после 1967 года были перевезены в церковь Святого Петра. Сейчас они представлены в музее, который открылся 28 июня 2018 года.

В ходе новых раскопок, начатых в 1993 году Диесом, археологом из Саламанки, к северу от лестницы были обнаружены остатки домов разных исторических периодов: иудейского, римского, византийского, арабского, крестоносцев. На севере был расположен квартал маленьких домов, в то время как на юге был обнаружен большой жилой комплекс, который вполне мог быть дворцом первосвященника Каиафы. Также были найдены мозаики времён императрицы Евдокии.

С четвёртого века церковное предание помещает дом Каиафы в окрестности священного Сиона. Как и другие священные места, дворец Каиафы был предметом споров среди археологов. Однако свидетельства первых паломников подтверждают его местонахождение рядом со святилищем Галликанту. Безымянный паломник из Бордо, прибывший на Святую Землю в 333 году, писал: «На окраине Иерусалима, у самого подножия Сиона, слева, у городских стен, есть купель, называемая Силоамской <…>. Оттуда мы поднялись на Сион, и вот место, где находился дом священника Каиафы: там до сих пор сохранилась колонна, на которой бичевали Христа» (Itinerarium, 591).

Святой Кирилл Иерусалимский в огласительном поучении 13, произнесённом в 348 году, умолял своих новообращённых учеников не оставлять Христа: «Не отрекайся Распятого: ибо если отречешься, то <…> обличит тебя дом Каиафы, настоящим запустением своим являющий силу Того, Который был осуждён тогда в нем». (PG 33, 817).

Около 530 года анонимный автор писал в Иерусалимском бревиарии: «Затем отправляйся в святую базилику Сионскую, где стоит колонна, на которой бичевали Иисуса. Оттуда иди в дом Каиафы, где отрёкся Петр и где сейчас находится великая базилика Святого Петра» (Tobler, Descriptiones, 58-59).

В тот же период архидьякон Феодосий совершил паломничество по святым местам, оставив нам запись о своём путешествии. Автор начинает с описания града Иерусалима. Прежде всего он посетил базилику Гроба Господня, затем отправился на гору Сион: «От Голгофы до Святого Сиона, который является матерью всех церквей, двести ступеней. Эту церковь Господь наш Иисус Христос основал вместе со Своими апостолами. Столп, бывший в доме Каиафы, ныне в Святом Сионе. <…> От Святого Сиона до дома Каиафы, который сейчас является церковью Святого Петра, всего более или менее пятидесяти ступеней» (De situ TS 7, in Geyer, CSCL 39).

В списке церквей Святой Земли Commemoratorium de casis Dei vel monasteriis, составленном во времена Карла Великого, базилика Святого Петра упоминается следующим образом: «В святилище Сиона 17 священников и клириков. В церкви Святого Петра. где плакал славный апостол, священников и клириков пять».

Верные евреи каждое утро произносят это благословение: «Благословен Господь наш Бог, Царь Вселенной, давший разум петуху, дабы отличать день от ночи».

Когда Пётр услышал пение петуха, он вспомнил слово Господа. В то время как петух отличает свет от тьмы, тот, кто предал Иисуса, уже не мог отличить истину от лжи. Flevit amare. И плакал горько.



О. Фредерик Маннс OFM

(доцент экзегетики Нового Завета на францисканском Библейском факультете в Иерусалиме)

Источник: Vatican News