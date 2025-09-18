Любовь и миссия: Папа о духовном пути августинцев

15 сентября в Зале Папского святоотеческого института Augustinianum Лев XIV обратился к участникам 188-го Генерального капитула августинцев. В своей речи он затронул темы призвания, иноческой подготовки, богословского образования, жизни в общине и миссии, напомнив о наследии св. Августина, передает Vatican News.

«Генеральный капитул – это драгоценная возможность молиться вместе и размышлять о полученном даре, о современности харизмы, о вызовах и проблемах, стоящих перед общиной», это время, чтобы слушать Святого Духа, отметил Епископ Рима и привёл мысль св. Августина: «Вне себя не выходи, а сосредоточься в самом себе, ибо истина живёт во внутреннем человеке». Однако внутренний поиск не должен отвлекать от обязанностей, напротив, он должен обновлять силы для миссии, укреплять отношения с Богом и братьями.

Святейший Отец остановился на теме новых призваний, процитировав Блаженного Августина: «Любите то, чем станете». Для молодых иноков именно любовь является ключевым посылом, ибо монашеская жизнь не сводится к правилам и внешним формам, её нельзя надеть, как «заранее пошитый костюм». Призвание – это духовное приключение любви с Господом, которое длится всю жизнь. Отдельное внимание Епископ Рима уделил богословской подготовке. Разум и знания – не самоцель, они не могут сами по себе привести к Богу: для этого нужно изумление перед величием Творца и готовность искать Его следы в событиях жизни. Здесь необходима щедрость, чтобы делиться открытиями с другими, и смирение, чтобы избежать тщеславия.

Общинная жизнь и верность евангельской бедности стали ещё одним ключевым акцентом в речи Папа. Лев XIV процитировал Устав св. Августина: «Как питаетесь вы из одной кладовой, так и одевайтесь из одного гардероба». Эта формула отражает дух ордена и его реальное правило: делиться дарами, использовать всё, что есть – «включая средства и структуры» – ради апостольской миссии.

Святейший Отец напомнил августинцам об их миссионерском наследии: с XVI века орден нёс Евангелие по всему миру, занимался образованием, помогал бедным, создавал школы, осуществлял социальные и гуманитарные начинания.

«Не позволяйте угаснуть этому духу, который необходим и в наши дни. Разжигайте его, помня, что миссия благовестия, к которой мы призваны, требует смиренной и простой радости, готовности служить и умения разделять жизнь с теми, к кому мы посланы».

В конце встречи Лев XIV пожелал, чтобы капитул проходил «в радости братства и внимании к подсказкам Духа Божьего», вверил собратьев заступничеству Пресвятой Девы и Блаженного Августина и преподал апостольское благословение.