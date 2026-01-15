«Лишь беседуя с Богом, мы можем говорить о Нём». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 14 января 2026 года

На общей аудиенции в среду 14 января Лев XIV продолжил начатый неделю назад цикл катехизических наставлений на тему учительства Второго Ватиканского собора, подчеркнув, что Бог открывает Себя человеку как Друг, зовущий к живому диалогу любви, и именно эта дружба становится путём нашего спасения.

Обращаясь к тысячам паломников в Зале Павла VI, Епископ Рима сказал:

Дорогие братья и сёстры, с добрым утром! Мы начали катехизический цикл о Втором Ватиканском соборе. Сегодня приступаем к углублённому изучению догматической конституции Dei Verbum о Божественном Откровении. Это один из самых прекрасных и наиболее значимых соборных документов. В качестве вступления нам могут помочь слова Иисуса: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что́ делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин 15,15). Это фундаментальный аспект христианской веры, о котором напоминает Dei Verbum: Иисус Христос радикально преображает отношения человека с Богом, – отныне это отношения дружбы. Поэтому единственным условием нового завета является любовь.

Комментируя этот отрывок из четвёртого Евангелия, св. Августин настаивает на перспективе благодати, ибо только она может соделать нас друзьями Бога в Его Сыне (Комментарий к Евангелию от Иоанна, Слово 86). Недаром древняя мудрость гласит: Amicitia aut pares invenit, aut facit, «Дружба либо находит равных, либо делает таковыми». Мы не равны Богу, но Сам Бог делает нас подобными Себе в Своём Сыне.

Поэтому, как мы видим на страницах всего Писания, в Завете присутствует изначальный момент дистанцирования, поскольку союз между Богом и человеком всегда остается асимметричным: Господь есть Бог, а мы – Его творения. Однако с приходом Сына во плоти человеческой Завет простирается к своей конечной цели: в Иисусе Бог усыновляет нас и призывает уподобиться Ему даже в нашей уязвимой человечности. Наша богоподобность, таким образом, достигается не через преступление и грех, как змей внушает Еве (см. Быт 3,5), но через отношения с воплотившимся Сыном.

Упомянутые слова Господа Иисуса – «Я назвал вас друзьями» – прямо звучат в конституции Dei Verbum, где утверждается: «Благодаря этому Откровению невидимый Бог (ср. Кол 1,15; 1 Тим 1,17) по изобилию Своей любви обращается к людям как к друзьям (ср. Исх 33,11; Ин 15,14-15) и говорит с ними (ср. Вар 3, 38), чтобы пригласить их к общению с Собой и принять их в это общение» (н. 2). В Книге Бытия Всевышний уже общался с прародителями, ведя с ними диалог (ср. Dei Verbum, 3); и когда эта беседа прерывается грехом, Творец не перестаёт искать встречи со Своими творениями, раз за разом заключая с ними завет. В христианском Откровении – когда Бог, чтобы прийти к нам, воплощается в Своем Сыне, – прерванный диалог окончательно восстанавливается. Этот завет становится новым и вечным, и ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Таким образом, Откровение Божье по самой своей природе диалогично, оно несёт в себе дыхание дружбы. Как и в подлинной человеческой дружбе, оно не выносит безмолвия и питается обменом искренними словами.

Конституция Dei Verbum напоминает также, что Бог говорит с нами. Важно понимать разницу между словом и пустословием: последнее скользит по поверхности и не создаёт общения между людьми, тогда как в подлинных отношениях слово служит не только обмену информацией и новостями, но и раскрытию того, кем мы являемся. Слово обладает измерением откровения, создающим отношения с другими. Таким образом, обращаясь к нам, Господь являет Себя как Союзник, приглашающий к дружбе с Собой.

В этой перспективе прежде всего нужно развивать умение слушать, чтобы Божественное Слово могло проникнуть в разум и сердце. В то же время мы призваны говорить с Богом, но не для того, чтобы поведать Ему то, что Он и так знает, а чтобы открыть себя самим себе.

Отсюда возникает необходимость молитвы, с которой мы призваны жить и взращивать дружбу с Господом. Это осуществляется в первую очередь в литургической и общинной молитве, где не мы решаем, какое Божие слово услышать, но Сам Бог говорит нам через Церковь; кроме того, это происходит в личной молитве, совершаемой в глубине сердца и ума. В жизни христианина – в его днях и неделях – не может не хватать времени, посвящённого молитве, размышлению и созерцанию. Лишь когда мы говорим с Богом, мы можем говорить о Нём.

Опыт подсказывает, что дружба может разрушиться каким-то резким разрывом или серией повседневного невнимания, которые разрушают связь до тех пор, пока она не исчезнет совсем. Если Иисус призывает нас быть друзьями, постараемся не оставить этот призыв без ответа. Примем его, будем беречь эти узы: мы обнаружим, что именно дружба с Богом и есть наше спасение.



Источник: русская служба Vatican News