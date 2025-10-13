Лев XIV высоко оценил миссию Папского Урбанианского университета

Папский университет «Урбаниана» — знак вселенскости Церкви: Папа Лев XIV подчеркивает миссионерское измерение академического сообщества этого вуза в послании на имя его Великого канцлера кардинала Луиса Антонио Тагле по случаю начала нового учебного года.

Получение образования никогда не должно быть самоцелью, отмечает Папа, ссылаясь на Августина Блаженного: обретение знаний — «средство для возвышения души к вечным реалиям». Это относится и к Урбанианскому университету, академическому продолжению исторической Папской Урбанской коллегии, вот уже четыреста лет олицетворяющей миссионерское призвание Вселенской Церкви. С самых своих истоков Папский Урбанианский универистет был неотъемлемой частью Священной конгрегации распространения веры (de Propaganda Fide), сегодняшнего Департамента евангелизации, и осуществлял миссионерское служение, которое Христос препоручил Своей Церкви: возвещать Евангелие до самых краев земли.

«Ваше академическое сообщество – это живой знак вселенскости Церкви: женщины и мужчины, происходящие из всех уголков мира, с разными языками, культурами, восприимчивостью, но объединенные одной верой. Это разнообразие не разделяет, а обогащает; порождает не путаницу, а гармонию. Это единство не уравнивает, не поляризует, но делает единым целым, ибо во Христе крещеные – одно целое».

Папа сообщает о своей радости по поводу особого события, приуроченного к началу нового академического года в «Урбаниане»: презентации актов симпозиума, посвященного Concilium Sinense, проходившему в Шанхае в 1924 году.

«Этот собор представляет собой веху в истории Церкви в Китае и ясно свидетельствует о дерзновении христианской общины, благодаря которому она умеет воплощаться в различных историко-культурных контекстах, оставаясь верной собственной идентичности».



Источник: русская служба Vatican News