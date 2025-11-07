Папа Лев XIV встретился с президентом Государства Палестина (+ ФОТО)

6 ноября Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Государства Палестина г-на Махмуда Аббаса, сообщает Vatican News.

Встреча состоялась в связи с 10-й годовщиной Всеобъемлющего соглашения между Святейшим Престолом и Государством Палестина. Документ, закрепивший ключевые принципы взаимных отношений, был подписан 26 июня 2015 года и вступил в силу 2 января 2016 года.

По сообщению пресс-службы Ватикана, «в ходе дружеской беседы была подчёркнута необходимость оказания неотложной помощи гражданскому населению Газы и прекращения конфликта, стремясь к решению на основе принципа двух государств». Этот визит состоялся почти через месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Вечером 5 ноября, сразу по прибытии в Рим, президент Палестины посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы почтить память Папы Франциска, похороненного неподалёку от богородичной иконы Salus Popoli Romani. В сопровождении бывшего викария Кустодии Святой Земли о. Ибрахима Фалтаса и своей делегации Махмуд Аббас вошёл в храм и возложил цветы на мраморную плиту с надписью Franciscus.

Отвечая на вопросы журналистов, Аббас отметил, что он «пришёл к Папе Франциску, потому что не может забыть, что он сделал для Палестины и для палестинского народа, и не может забыть, что именно он признал Палестину, так что никому его об этом не пришлось просить». Его нынешний визит напоминает о другом историческом событии: одиннадцать лет назад Аббас участвовал в миротворческом молебне в садах Ватикана вместе с Папой Франциском, израильским президентом Шимоном Пересом и Патриархом Варфоломеем I. Лидеры тогда посадили оливковое дерево как знак надежды, и спустя десять лет — 7 июня 2024 года — Папа Франциск напомнил об этом жесте. Папа Бергольо и Махмуд Аббас неоднократно встречались и беседовали по телефону, особенно после событий 7 октября 2023 года, когда последовали новые волны насилия в Газе. Их последняя встреча состоялась 12 декабря 2024 года: тогда они вновь подчеркнули необходимость гуманитарной помощи и поиска решения на основе двух государств.

С Папой Львом XIV Махмуд Аббас общался по телефону 21 июля. Темой беседы стало обострение конфликта в секторе Газа и волна насилия в районе Западного берега. В том разговоре, по сообщению Зала печати Ватикана, Епископ Рима призвал к соблюдению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и священных мест, к отказу от любых форм насилия и принудительного перемещения мирных жителей.