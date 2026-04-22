Лев XIV в Малабо: больница как знак «цивилизации любви» (+ ФОТО)

21 апреля, в первый день своего пребывания в Экваториальной Гвинее, Папа Лев XIV посетил психиатрическую больницу «Jean Pierre Olié» в Малабо, сообщает русская служба Vatican News.

Oбращаясь к пациентам и сотрудникам учреждения, поблагодарив за прием, Папа отметил, что визиты в подобные учреждения всегда сопровождает двойственное чувство: боль за страдающих и восхищение самоотверженным служением персонала. Однако на этот раз, подчеркнул он, преобладали радость и надежда.

Папа особо отметил слова из приветствия директора больницы Бешира Бен Хадж Али: «По-настоящему великое общество — не то, которое скрывает слабости, а то, которое окружает слабость любовью».

Святейший Отец отметил, что основополагающий принцип цивилизации имеет христианские корни: именно Христос в истории человечества освободил инвалидность от восприятия её как «проклятия» и восстановил её достоинство. Божественное действие требует участия человека, а любовь должна выражаться не только в словах, но и в конкретных поступках. Поэтому такие учреждения могут становиться живым знаком «цивилизации любви», подчеркнул Папа.

Папа привёл слова одного из пациентов учреждения Педро Селестино, который, обращаясь к Епископу Рима, сказал: «Спасибо, что любите нас такими, какие мы есть». «Спасибо Вам за свидетельство», — ответил Лев XIV, добавив: «Спасибо всем вам за то, что вы свидетельствуете о подлинной любви в этом месте».

Папа напомнил, что больница, вдохновлённая христианским духом, призвана быть пространством, где человека принимают в его хрупкости и помогают ему расти в целостном понимании личности, где духовное измерение является незаменимым.

В завершение Папа поблагодарил за поэтическое выступление одного из бывших пациентов учреждения и отметил, что в подобных местах рождаются «скрытые поэмы» заботы и человеческой близости, которые способен прочитать только Бог. Он выразил близость всем пациентам и преподал апостольское благословение, вверив их заступничеству Пресвятой Богородицы.