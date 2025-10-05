Лев XIV в день памяти св. Франциска: надеяться значит действовать (+ ФОТО)

Утром 4 октября, в день памяти св. Франциска Ассизского, Папа Лев XIV обратился к 30 тысячам паломников, собравшихся в Ватикане на субботнюю аудиенцию в рамках Юбилейного года надежды. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец привёл слова Господа Иисуса из евангельского отрывка, прочитанного в начале аудиенции: «Никто не может служить двум господам». Этот упрёк вызывает раздражение у тех, кто слишком привязан к накоплениям; для них слова о бедности звучат абсурдно, потому что задевают за живое (см. Лк 16, 13-14).

По словам Епископа Рима, Юбилей – это время реальной надежды, когда сердце может вновь обрести прощение и милосердие, а общество – перспективу «иного распределения богатств, возможности того, что земля будет принадлежать всем, ибо в реальности это не так». Юбилейный год побуждает сделать выбор: служить Богу или деньгам, справедливости или несправедливости.

Надежда означает сделать выбор, подчеркнул Папа. Мир меняется, когда человек решает измениться сам. Поэтому паломничество являет собой символ внутреннего решения: «Через Святые врата проходят, чтобы войти в новое время». Однако человеческий выбор имеет и более глубокий смысл: тот, кто не выбирает, впадает в отчаяние. Папа напомнил, что духовная апатия лишает человека желания что-то менять, делать выбор, а надежда, напротив, всегда побуждает к действию, к принятию решения.

В этот день, посвящённый св. Франциску, Епископ Рима напомнил о св. Кларе из Ассизи, отважной девушке, сумевшей пойти против течения. Подобно Франциску, она поняла, что Благая весть требует радикального ответа. «Даже в городе, который считает себя христианским, Евангелие, воспринятое всерьёз, может показаться революцией», – отметил Папа. Выбор Клары вдохновил множество молодых женщин, чтобы последовать за Христом в бедности и простоте, и он оказался долговечным – не вспышкой, а светом, горящим доныне.

По словам Святейшего Отца, пример Клары показывает, что Церковь остаётся молодой, когда решается сделать выбор и живёт им, ибо нельзя служить двум господам. Молодёжи нравятся люди, которые приняли решение и несут за него ответственность, это побуждает делать собственный выбор. Так рождается «святое подражание»: человек не становится «ксерокопией», но, выбирая Евангелие, обретает самого себя.

В конце наставления Папа призвал верующих молиться о молодёжи и Церкви, «которая служит не деньгам и не самой себе, но Царству Божьему и Его справедливости». Именно такая Церковь дарит миру надежду.