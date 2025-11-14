Лев XIV установил правовой статус Морского апостольства

13 ноября 2025 г. Папа Лев XIV специальным хирографом учредил Морское апостольство как юридическое лицо по каноническому праву и центральный координационный орган пастырского служения людям моря, утвердив при этом его Устав. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

В опубликованном документе Папа подчёркивает, что создание этой структуры направлено на развитие пастырской заботы о моряках, рыболовах и их семьях, с учётом конкретных нужд и условий их жизни, чтобы духовная забота продолжалась с постоянством, энтузиазмом и щедростью.

На протяжении многих лет Святейший Престол реализовывал разнообразные пастырские и нормативные инициативы, обеспечивая духовную поддержку верующих, которые по причине мобильности не могут пользоваться обычным пастырским попечением. Эти усилия берут своё начало в Motu proprio Iam pridem Пия X в 1914 году. Впоследствии соответствующие нормы были пересмотрены документом Apostolatus Maris в 1977 году и обновлены Motu proprio Stella Maris Иоанна Павла II в 1997 году.

Сегодня деятельность Морского апостольства координирует Департамент служения целостному развитию человека, которому Папа Франциск передал соответствующие компетенции.