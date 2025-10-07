Лев XIV: учиться надежде у Пресвятой Богородицы (+ ФОТО)

6 октября Папа Лев XIV возглавил богослужение Первой вечерни праздника Богородицы Помпейской в римской церкви Пресвятой Девы Розария. Этот храм расположен на территории Domus Australia – гостевого дома и духовного центра, основанного Католической Церковью Австралии для приёма паломников, посещающих Вечный город. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

В ходе богослужения Папа благословил обновлённый образ Девы Марии Помпейской, дар блаженного Бартоло Лонго. «Пусть этот образ вдохновит всё больше сердец на любовь и преданность Пресвятой Деве», – пожелал Папа насельникам дома, паломникам и членам австралийской общины.

Святейший Отец напомнил, что нынешний Юбилейный год посвящён богословской добродетели надежды. Именно ею жила Мария, доверившая себя Богу, даже не зная, когда и как исполнится Его обетование. Надежда давала ей силу и мужество посвятить жизнь Евангелию и всецело предать себя Божьей воле.

Икона Богородицы Помпейской в римской церкви Пресвятой Девы Розария

«Бог никогда не запаздывает, – подчеркнул Лев XIV. – Это мы должны учиться доверять, даже если это требует терпения и настойчивости. Время Бога всегда идеально в нужный момент».

Святейший Отец напомнил, что тайна Воплощения «свершилась сначала в сердце Марии, прежде чем в её чреве»; согласившись на небесный замысел, она была ежедневно верна Богу.

Говоря о миссии Христа, Лев XIV отметил, что Бог пришёл не только освободить человека от рабства греха, но и дать свободу нашим сердцам, чтобы мы могли ответить Ему согласием, подражая Небесной Матери.

Папа Лев XIV на богослужении Первой вечерни праздника Богородицы Помпейской

Благодаря дару Крещения каждый рождается под законом благодати как чадо Божье. Святейший Отец процитировал слова Блаженного Августина: «Бог, создавший нас без нашего участия, не пожелал спасти нас без нашего участия». Отсюда – призыв сотрудничать с благодатью, чтобы жизнь верующих стала ответом на Божественный замысел.

В конце богослужения Папа выразил пожелание, чтобы все почитатели Богородицы Помпейской укреплялись Святым Духом и приносили обильные и долговечные плоды.