Лев XIV рукоположил первого епископа с начала понтификата (+ ФОТО)

26 октября в Ватиканской базилике Папа Лев XIV хиротонисал нового Апостольского нунция в Ираке архиепископа Мирослава Станислава Ваховского, за которым закреплена титулярная кафедра Villamagna in Proconsulari, сообщает русская служба Vatican News.

«Сегодня Церковь Рима радуется вместе со Вселенской Церковью, торжествуя о даре нового епископа», — сказал в проповеди Папа, остановившись в особенности на девизе новопосвященного иерарха: «Богу слава, людям — мир». Речь идет о целой программе жизни: «Всегда стремиться к тому, чтобы Божья слава сияла в мире между людьми».

В евангельском чтении звучала известная притча о мытаре и фарисее, и Папа выделил из нее молитву мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику».

«Вот первый урок для каждого епископа: смирение. Не смирение на словах, но смирение, живущее в сердце того, кто умеет быть слугой, а не господином, пастырем, а не хозяином стада».

Молитва, вложенная евангелистом в уста мытаря, стала молитвой многих восточных христиан, и она распространена также в Месопотамии.

«Дорогой монсеньор Мирослав, ты приехал из земли озер и лесов. В этих пейзажах, где царит тишина, ты научился созерцать; между снегами и солнцем ты научился сдержанности и силе; в крестьянской семье – верности земле и труду. Раннее утро научило тебя дисциплине сердца, а благодаря любви к природе ты открыл красоту Творца».

Ожидание и верность: по словам Папы, эти ключевые черты епископского служения усваиваются также от контакта с землей. Перечислив прежние служения монсеньора Ваховского, — это дипломатическая служба в Сенегале, в Вене и в Госсекретариате Ватикана, — Лев XIV подчеркнул, что все они были отмечены «послушанием евангельской истине». Теперь же Господь просит, чтобы дарования польского прелата «стали пастырским отцовством». В Ираке, где новопоставленный архиепископ будет нести свое служение, оно обретает специфические черты, поскольку Католическая Церковь там представлена разнообразными традициями: это Халдейская Церковь с Патриархом Вавилонским и арамейским языком в литургии; это Церкви сирийской традиции, армянской, греческой и латинской традиций, — «мозаика обрядов и культур, истории и веры, которую следует принимать и беречь в любви».

Святейший Отец напомнил о первом в истории визите Папы Римского в Ирак: Папа Франциск побывал там как «паломник братства» в 2021 году. Архиепископ Мирослав Ваховский призван следовать по намеченному Папой Франциском пути:

«Оберегать ростки надежды, поощрять мирное сосуществование, показывать, что дипломатия Святейшего Престола рождается из Евангелия и поддерживается молитвой».

«Дорогой монсеньор Мирослав, будь всегда человеком общения и молчания, внимания и диалога», — пожелал новому архиепископу Папа Лев XIV.