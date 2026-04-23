«Бесценное сокровище веры»: Папа Лев XIV простился с Африкой

В четверг 23 апреля, в конце Святой Мессы на стадионе в Малабо, Папа Лев XIV выразил признательность поместной Церкви за свою десятидневную поездку по странам Африки, континента, который, по его словам, может приумножить «святость и миссионерство» всего христианского народа. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец поблагодарил церковные и гражданские власти Экваториальной Гвинеи, в частности, «архиепископа и других епископов, священников и весь Народ Божий, странствующий по этой земле».

«Христос – свет Экваториальной Гвинеи, а вы – соль земли и свет мира. <…> Я покидаю Африку с бесценным достоянием веры, надежды и милосердной любви: сокровищем, состоящим из историй, лиц, свидетельств радости и страданий, которые значительно обогащают мою жизнь и мое служение как преемника св. Петра. Как и в первые века Церкви, сегодня Африка призвана внести решающий вклад в святость и миссионерский характер христианского народа. Я вверяю это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии и ей от всего сердца препоручаю всех вас, ваши семьи и общины, вашу страну и все африканские народы».

В 12 часов 53 минуты по местному времени самолёт ITA A330-900neo со Святейшим Отцом на борту покинул международный аэропорт Малабо. Он приземлится в римском аэропорту Фьюмичино около восьми часов вечера.