Лев XIV призвал европейскую молодёжь созидать мир

Государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин направил от имени Святейшего Отца послание участникам 48-й европейской молодёжной встречи, которая с 28 декабря по 1 января проходит под эгидой экуменической общины Тэзе в Париже и в районе Иль-де-Франс.

В послании, обращённом к 15 тысячам молодых людей, подчёркивается символичность того, что местом их встречи выбрана именно столица Франции – город с богатым религиозным наследием, сформированным на протяжении веков ярким свидетельством множества святых, которые по-разному, но с дерзновением ответили на призыв Христа. Лев XIV отмечает, что нынешняя встреча продолжает «паломничество доверия по земле», начатое братом Роже почти полвека назад именно в Париже.

Святейший Отец обращает внимание на тему ежегодного послания приора Тэзе брата Мэтью – «Что вы ищете?». По его словам, речь идёт о важнейшем вопросе, живущем в сердце каждого человека. Нельзя бояться этого вопроса: его нужно принять в молитве и тишине, с уверенностью, что Христос идёт рядом и даёт Себя найти тем, кто ищет Его искренним сердцем.

В контексте уходящего года, отмеченного многими испытаниями для всего человечества, Лев XIV подчёркивает особую силу щедрого гостеприимства, которое оказывают участникам встречи верующие разных конфессий и люди доброй воли: это мощное послание всему миру. Папа выражает надежду, что дни молитвы и братского общения помогут молодёжи углубить веру и яснее понять, как жить Евангелием в конкретных реалиях собственной жизни.

Парижская встреча проходит в особый для Церкви период – в конце Юбилейного года и в воспоминание 1700-летия Никейского собора. В этом свете приводятся слова Папы Льва XIV, произнесённые недавно на экуменической молитвенной встрече в Изнике:

«Сегодня призыв к примирению исходит от всего человечества, истерзанного конфликтами и насилием. Стремление к полному единству всех верующих в Иисуса Христа всегда сопровождается поиском братства между всеми людьми».

Святейший Отец призывает европейскую молодёжь стать паломниками доверия и строителями мира, готовыми делиться с ближними смиренной и радостной надеждой.

Вверяя участников встречи и экуменическую миссию общины Тэзе заступничеству Пресвятой Богородицы, Лев XIV преподаёт всем апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News