Лев XIV принял отставку Патриарха Багдада Халдейского

Папа Лев XIV принял прошение об отставке Блаженнейшего кардинала Луиса Рафаэля Сакко с поста Патриарха Багдада Халдейской Католической Церкви, в соответствии с каноном 126 §2 Кодекса канонов Восточных Церквей (CCEO), сообщает Vatican News.

В письме, опубликованном 10 марта, кардинал Сакко объясняет своё решение желанием «в тишине и покое посвятить себя молитве, писательству и смиренному служению». Иерарх подчёркивает, что ещё два года назад, по достижении 75-летия, он обсуждал возможность отставки с Папой Франциском, который попросил его продолжить служение.

«Я руководил Халдейской Церковью в крайне тяжёлых условиях, перед лицом серьёзных испытаний, – пишет кардинал. – Я сберёг единство её институтов и отдавал все силы на её защиту».

Тринадцать лет служения в Багдаде кардинал описывает как время «пастырского попечения с любовью, сотрудничества и духовного возрастания». Он благодарит Бога за дар любви, за свою семью и всех, кто сопровождал его путь священника в Мосуле, епископа в Киркуке и Патриарха в Багдаде.

Кардинал Сакко выражает надежду, что в нынешнее непростое время Халдейскую Католическую Церковь возглавит Патриарх, обладающий глубокой богословской культурой, смелый и благоразумный, «открытый к обновлению и диалогу, а также не лишённый чувства юмора».

Луис Сакко родился 4 июля 1948 года в городе Мосул (Ирак).

После рукоположения во священника, которое состоялось 1 июня 1974 года, обучался в Париже и Риме. Получив научную степень лицензиата в области исламских исследований, вернулся в Ирак и был ректором в семинарии Халдейской Католической Церкви.

27 сентября 2003 года после своего избрания на Совете епископов Халдейской Католической Церкви 24 октября 2002 года и последующего подтверждения он был хиротонисан во архиепископа Киркука. Сакко, прежде чем он был посвящён в сан епископа, потребовал увидеть президента Саддама Хусейна, так как иракское правительство отказало ему преподавать религию. Саддам отклонил его просьбу, но священнослужитель ответил на это обучением в докторантуре. После этого правительство предоставило ему соответствующую лицензию на преподавание религии.

В 2004 году назначен советником Папского совета по межрелигиозному диалогу.

В августе 2009 года, в начале Рамадана, Сакко, наряду с другими религиозными лидерами в Киркуке, разослал обращение призывающее к национальному миру, примирению и прекращению насилия. Архиепископ Сакко объяснил это как «жест близости к нашим братьям-мусульманам».

Луис Сакко неоднократно выступал против присутствия американских войск в Ираке.

Совет епископов Халдейской Католической Церкви, созванный в Риме 28 января 2013 года, избрал Сакко Патриархом Вавилона после отставки его предшественника Делли Эммануэля III по возрастной причине. Сакко выбрал себе имя Луис Рафаэль I после избрания на должность. 1 февраля 2013 года, Папа Бенедикт XVI предоставил ему «ecclesiastica communio» (церковное общение), который лидеры восточного обряда католических церквей считают признаком своего единства с Католической Церковью.

Луис Рафаэль Сакко знает сирийский, немецкий, французский, английский, итальянский и арабский языки.

В 2008 году был награждён наградой «Defensor Fidei» («Защитник веры»), в 2010-м – премией мира католического движения Pax Christi за многолетнюю деятельность по установлению в Киркуке межрелигиозного мира.