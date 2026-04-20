Лев XIV: пожилые — хранители памяти и мудрости народа (+ ФОТО)

Продолжая апостольский визит в Анголу, утром 20 апреля Папа Лев XIV посетил дом престарелых в городе Сауримо, разделив с его жителями моменты молитвы и братского общения. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец выразил благодарность за радушный приём, отметив, что сама атмосфера дома, называемого «lar» — что означает «очаг», —свидетельствует о стремлении создать подлинную семейную среду. Он призвал сохранять дух семьи как основу жизни, особенно среди пожилых.

Папа упомянул о евангельских сценах, в которых Христос посещал дома своих друзей — Петра, Марии, Марфы и Лазаря — и тем самым свидетельствовал о близости к людям в их повседневной жизни. Христос пребывает среди лждей: в каждом жесте любви, в каждом акте взаимной поддержки и прощения.

Особое внимание Епископ Рима уделил значению пожилых людей в обществе, выразив признательность властям и сотрудникам социальных учреждений за заботу о наиболее уязвимых. Он подчеркнул, что пожилые люди должны не только получать помощь, но и быть услышанными, поскольку они хранят память и мудрость народа.

Святейший Отец вверил общину заступничеству Пресвятой Богородицы и выразил надежду, что дух дома из Назарета, исполненного веры и любви, никогда не оставит это место.