Лев XIV подписал своё первое апостольское увещание

Папа Лев XIV подписал свое первое апостольское увещание. Оно посвящено любви к бедным.

Подписание документа состоялось в минувшую субботу, 4 октября, в 8 часов 30 минут по римскому времени в частной библиотеке Апостольского дворца в присутствии монсеньора Эдгара Пеньи Парры, заместителя госсекретаря Св. Престола по общим вопросам.

Апостольское увещание Папы Льва озаглавлено Dilexi te («Я возлюбил тебя»). Подробности будут известны 9 октября во время презентации документа в Зале печати Ватикана, сообщает Vatican News.