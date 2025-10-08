Лев XIV поблагодарил хорватов за верность христианским корням

7 октября Папа Лев XIV приветствовал на площади Святого Петра около 10 тысяч хорватских паломников, прибывших в Рим по случаю национального паломничества в рамках Юбилейного года. Святейший Отец поблагодарил хорватский народ за верность христианским корням и призвал хранить живую веру, передавая её новым поколениям.

Папа обратился к паломникам с приветствием на их родном языке, подчеркнув духовную близость и тёплую связь с народом, чья верность Христу и Церкви сохраняется на протяжении столетий. Папа отметил, что присутствие столь большого числа верующих является «красноречивым знаком жизненной силы веры хорватского народа».

Епископ Рима напомнил: традиция, переданная от отцов и матерей, — это драгоценное сокровище, которое важно не только бережно хранить, но и обновлять, открываясь действию Святого Духа. «Благодарю вас от всего сердца за верность, воплощённую в повседневной реальности», — сказал Папа.

Обращаясь к молодым, Святейший Отец подчеркнул: вера укрепляется тогда, когда ею делятся. Он призвал хорватские семьи с радостью передавать своим детям и новым поколениям евангельские ценности, формировавшие историю и культуру их народа. «Так вы всегда будете закваской мира, добра и надежды для людей в этом мире, раздираемом насилием и войнами», — сказал Папа.

В завершение встречи Папа вознёс молитву к Пресвятой Богородице, препоручив ей хорватский народ, и преподал апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News