Лев XIV: план Трампа по Газе реалистичен

Вечером 30 сентября Лев XIV ответил на вопросы журналистов, которые ждали его у входа на виллу Барберини в Кастель-Гандольфо. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима прокомментировал план Белого дома установлению мира в Газе, предложенный президентом Трампом с одобрения израильского премьера Нетаньяху: «Надеемся, что он будет принят. Пока что это выглядит как реалистичное предложение». Папа подчеркнул важность прекращения огня и освобождения заложников, добавив: «В этом плане есть весьма интересные элементы. Надеемся, что ХАМАС примет его в установленный срок».

По поводу флотилии, идущей в Газу с гуманитарным грузом, вокруг которой сохраняется напряжённость, Папа признал сложность ситуации: «Заметно стремление откликнуться на реальную гуманитарную чрезвычайную ситуацию». Он выразил надежду, что «не произойдёт насилия и что достоинство людей будет соблюдено».

Далее прозвучал вопрос о встрече, созванной военным министром США с участием всех генералов, готовых к боевым действиям вплоть до применения ядерного оружия. По словам Папы, «такая форма риторики вызывает беспокойство», показывая, как с каждым разом напряжённость нарастает.

Что касается решения президента США переименовать Министерство обороны в Министерство войны, Лев XIV сказал: «Надеемся, что это лишь образное выражение»; однако это, безусловно, свидетельствует о стиле правления, который «использует силу для оказания давления». «Надеемся, что это даст результат, но при этом войны не будет. Необходимо работать на благо мира».

Папу попросили высказаться о процессе, проходящем в Ватикане по делу управления фондами Святейшего Престола. Епископ Рима не стал вдаваться в подробности, пояснив, что «процесс должен идти своим чередом» и что «он не намерен вмешиваться»: вынесение решения – задача судей и адвокатов.

Льва XIV попросили прокомментировать вручение награды сенатору-демократу Дику Дурбину (поддерживающему аборты) кардиналом Блейзом Супичем, архиепископом Чикаго. Святейший Отец ответил: «Я не слишком осведомлён о конкретных обстоятельствах. Полагаю, важно учитывать всю совокупность работы, проделанной сенатором, если не ошибаюсь, за 40 лет службы в Сенате США». По словам Папы, трудности и напряжённость понятны, однако «важно учитывать множество вопросов, связанных с Учительством Церкви». Говорить «я против абортов», но «за смертную казнь» – не значит на деле быть защитником жизни, как и не быть таковым, если «соглашаться с бесчеловечным обращением с мигрантами в Соединённых Штатах».

«Это крайне сложные вопросы, – подчеркнул Папа. – Не уверен, что кто-либо владеет всей правдой. Но я бы прежде всего призвал к большему взаимоуважению. Хотелось бы, чтобы мы вместе – как люди, как граждане США или штата Иллинойс и как католики – сказали: “Нам нужно внимательно рассмотреть все эти этические вопросы и найти путь, по которому мы должны идти как Церковь”. Учительство Церкви по каждому из этих вопросов совершенно ясно», – подытожил Святейший Отец.