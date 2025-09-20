Папа Лев XIV о миссии Церкви в Риме: практика веры, семья, молодёжь (+ ФОТО)

Вечером 19 сентября в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме Лев XIV открыл новый пастырский год встречей с Ассамблеей Римской епархии. Святейший Отец поблагодарил духовенство, монашествующих и мирян своей епархии за радость ученичества, за пастырские труды и помощь нуждающимся. Передает русская служба Vatican News.

В центре проповеди Папы была евангельская встреча Иисуса с самарянкой: женщина получает от Господа дар Святого Духа, «живую воду», которая утоляет жажду и озаряет путь. Именно Дух Божий пробуждает надежду обновления и делает Церковь способной к новому стилю жизни.

Папа подчеркнул: путь синодальности должен превратить Римскую епархию в «мастерскую Евангелия», где каждый духовный дар находит место, а пастырство понимается как служение. Поместная Церковь призвана оживить участие всех верных через епархиальные и приходские советы, чтобы решения созревали в духе совместного распознавания, а не в одиночку.

Особый акцент Епископ Рима сделал на трёх приоритетных направлениях своей епархии. Первое – связь между христианской инициацией и евангелизацией. Важно искать новые пути катехизации, особенно для подростков и взрослых, желающих принять Крещение, и усилить подготовку катехизаторов. Во-вторых, пастырское попечение о молодёжи и семьях: чуткая, солидарная забота, которая умеет принять каждого. Третье направление касается подготовки во всех сферах церковной жизни. Приходские общины должны стать «чревом, порождающим веру, и сердцем, которое ищет тех, кто ушёл». Все эти усилия нужно совершать вместе, в духе соборности.

Лев XIV сослался на видение пророка Исайи о трапезе Господа (Ис 25,6–10), где найдётся место для всех. Евангельский рассказ о самарянке завершается её миссией: она идёт к своим и приводит их к Христу. Так и Церковь в Риме должна «бежать навстречу людям, оставив водонос и неся воду, которая не иссякает».

В конце обращения Папа выразил надежду, что общины Рима возродят радость благовестия и услышат в ответ слова многих: «Не по твоим речам уже веруем, ибо сами слышали и знаем, что Он истинно Спаситель мира» (Ин 4,42).