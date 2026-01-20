Папа Римский — о миссии и единстве Неокатехуменального пути

19 января Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане лидеров Неокатехуменального пути — Кико Аргуэльо, Марию Асенсьон Ромеро и о. Марио Пецци, а также епископов, священников и семьи, разделяющие миссионерское призвание Пути. В ходе встречи Святейший Отец напомнил о важности миссии, основанной на радости Евангелия, церковном единстве и уважении свободы каждого человека. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что стремление возвещать Евангелие всему миру всегда было и остаётся движущей силой Неокатехуменального пути. Благодаря этому служению многие люди, в том числе те, кто отдалился от веры или утратил её живость, получают возможность заново открыть смысл Крещения и осознать своё призвание быть учениками и свидетелями Христа.

Особую благодарность Папа выразил семьям, которые, откликаясь на зов Святого Духа, оставляют привычную жизнь и отправляются в миссию, нередко в трудные и отдалённые места. Вместе с катехизаторами и священниками они участвуют в евангелизации всей Церкви, помогая пробуждать веру как у тех, кто никогда не слышал о Христе, так и у крещёных, утративших живую связь с Ним.

Святейший Отец отметил, что путь обновлённого осмысления Крещения, предлагаемый Неокатехуменатом, вводит в живое общение с Христом и соединяет его с Телом Христовым, являющимся Церковью. Он подчеркнул, что каждый дар Святого Духа находит своё истинное значение только тогда, когда служит общему благу и миссии всей церковной общины (ср. 1 Кор 12,7), а харизмы никогда не должны становиться поводом для разделений или чувства превосходства: единственным критерием остаётся любовь.

Папа призвал последователей Неокатехуменального пути быть видимыми свидетелями церковного единства. Он отметил, что их миссия является особенной, но не исключительной, а их харизма приносит плоды лишь в живом общении с другими дарами, присутствующими в Церкви. Каждое доброе дело, совершаемое в рамках Неокатехуменального пути, должно вести к одной цели: помочь людям встретить Христа, уважая при этом жизненный путь и свободу совести каждого человека.

«Как хранителей единства в Духе Святом, я призываю вас жить вашей духовностью, не отделяясь от остальной части церковной общины, оставаясь живой частью приходской пастырской деятельности и её различных форм, в полном общении с братьями, особенно со священниками и епископами. Идите вперёд с радостью и смирением, не замыкаясь в себе, как созидатели и свидетели подлинного общения. Церковь сопровождает, поддерживает вас и благодарна за всё, что вы делаете. В то же время она напоминает всем, что “где Дух Господень, там свобода” (2 Кор 3,17). Поэтому возвещение Евангелия, катехизация и различные формы пастырской деятельности должны оставаться свободными от всякого принуждения, жёсткости и формального морализма, чтобы они не вызывали чувство вины и страха, а приводили к внутреннему освобождению», — призвал Епископ Рима, вверяя всех заступничеству Пресвятой Девы Марии.