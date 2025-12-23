Лев XIV напомнил Римской Курии о миссионерском смысле Рождества (+ ФОТО)

22 декабря Папа Лев XIV встретился в Ватикане с прелатами и руководителями учреждений Римской Курии, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В своей речи он предложил духовное прочтение Рождества как события, определяющего стиль церковной жизни – миссионерский и братский. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя о тайне Воплощения, Папа напомнил: Бог Сам выходит навстречу человеку, и свет Его Рождества приглашает нас заново открыть для себя новизну, «которая из смиренного грота Вифлеема проходит сквозь человеческую историю». Обращаясь к наследию Папы Франциска, Лев XIV подчеркнул, что голос и пастырский стиль его предшественника помогли Церкви вновь поставить в центр милосердие, радость Евангелия и внимание к самым уязвимым. В этом контексте он сослался на апостольское увещание Evangelii gaudium, напомнив, что вся церковная структура – включая Римскую Курию – должна служить миссии благовестия, а не утяжелять её.

Особое место в речи Папы заняла тема ответственности Римской Курии. Её работа не может ограничиваться «обычной администрацией»: структуры и служения должны быть осмыслены в свете современных церковных, пастырских и социальных вызовов. Курия призвана быть по-настоящему миссионерской, поддерживая поместные Церкви и их пастырей.

Вместе с тем миссия неотделима от общения; Рождество открывает не только путь Бога к человеку, но и призвание людей быть братьями и сёстрами. Папа открыто говорил о внутренней напряжённости, риске противостояний и искушении властью. Обращаясь к мысли св. Августина о дружбе, он задал прямой вопрос: возможны ли дружеские, братские отношения в Римской Курии? Да, но лишь через искреннюю взаимопомощь, признание ценности и компетентности друг друга, без недовольства и обид. Нужно стремиться к личному обращению, чтобы наши отношения отражали любовь Христа, которая делает нас братьями. Лев XIV придал рождественскому посланию более широкий горизонт: мир, раздираемый насилием, конфликтами и агрессией, ждёт от нас пророческого свидетельства мира и братства.

«Работу Курии и Церкви в целом следует рассматривать в широкой перспективе: мы не мелкие садовники, возделывающие лишь свой участок, а ученики и свидетели Царства Божьего. Во Христе мы призваны стать закваской всеобщего братства между разными народами и религиями, среди людей любого языка и культуры. Это станет возможным, если мы сами будем жить по-братски, являя миру сияние единства. Дорогие друзья, миссия и общение возможны, если мы вернём Христа в центр всего. Юбилейный год напомнил нам, что лишь Он является надеждой, которая никогда не подведёт».

Святейший Отец подчеркнул, что первым и величайшим служением Римской Курии является свидетельство христианской жизни, выраженное в братском общении. В тайне Рождества Господь нисходит с небес и смиряется перед нами; будем же просить Его даровать нам такое же смирение, сострадание и любовь, дабы каждый день мы становились Его учениками и свидетелями.

«От всей души желаю всем вам святого Рождества. Да принесёт Господь Свой свет и дарует мир всей земле!» – сказал в конце обращения Святейший Отец.