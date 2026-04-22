Лев XIV начал Апостольский визит в Экваториальную Гвинею (+ ФОТО)

21 апреля Папа Лев XIV начал Апостольский визит в Экваториальную Гвинею: это последний этап десятидневной поездки по африканскому континенту после Алжира, Камеруна и Анголы. Передает русская служба Vatican News.

Визит начался с посещения бывшей столицы страны Малабо, экономического и финансового центра страны. Здесь после приветственной церемонии и частной беседы с президентом Республики Папа встретился с властями и дипломатическим корпусом и произнес первую публичную речь, обращаясь к «возлюбленному народу Экваториальной Гвинеи».

Святейший Отец упомянул о посещении этой страны святым Иоанном Павлом II и процитировал его слова, адресованные президенту и оставшиеся актуальными по сей день. Тогда Папа Войтыла назвал президента Теодора Обианга Нгему Мбасого – занимающего этот пост с 1982 года — «символическим центром, в котором сходятся живые устремления народа к установлению общественного климата подлинной свободы, справедливости, уважения и продвижения прав каждого человека и каждой группы и лучших условий жизни, позволяющих всем реализоваться в качестве людей и чад Божиих».

Папа Лев вновь сослался на святого Августина, объясняя его концепцию земного града и града Божия, которые сосуществуют до конца времен. «Каждый человек в своих решениях день за днем показывает, к какому из них он хочет принадлежать», — пояснил Папа и в этом контексте упомянул о новой столице Экваториальной Гвинеи, отметив, что ее название звучит по-библейски -Сьюдад-де-ла-Пас. Святой Августин считал христиан призванными «жить в земном городе с сердцем и разумом, обращенными к небесному граду, к их настоящему отечеству». Папа подчеркнул значение социальной доктрины Церкви: она является важным подспорьем для всех, кто хочет ответить на новые вызовы, дестабилизирующие нашу планету, и кто ищет Божьего Царства. Миссия Церкви состоит в том, чтобы «содействовать воспитанию совести посредством возвещения Евангелия, изложения нравственных критериев и подлинных этических принципов при уважении свободы каждого индивидуума, автономии народов и их правительств.

«Цель социальной доктрины – наставлять в деле решения проблем, которые всегда разные, поскольку каждое поколение является новым, с новым задачами, мечтами и вопрошаниями».

Отметив, что Экваториальная Гвинея – это молодое государство, Папа выразил уверенность, что его жители найдут в Церкви помощь для формирования свободной, ответственной совести. В мире, израненном произволом, народы алчут и жаждут правды, и необходимо ценить тех, кто верит в мир и дерзает идти против течения.

«Господин президент, дамы и господа, давайте двигаться вместе с мудростью и надеждой к Граду Божьему, который и есть град мира».