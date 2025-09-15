Лев XIV: мученичество безоружно и наполнено надеждой

В праздник Воздвижения Святого Креста 14 сентября Папа Лев XIV возглавил в соборе Святого Павла вне Стен литургию Воспоминания новомучеников и свидетелей веры XXI столетия. В богослужении приняли участие представители различных христианских конфессий: православных Церквей, протестантских деноминаций и экуменических объединений.

Святейший Отец напомнил, что и сегодня свидетели веры несут тот же самый Крест Господень: как Иисус Христос, они терпят преследования, осуждение, мученическую смерть. Именно о них Иисус говорит: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф 5,10-11).

«Согласно мирским критериям, они потерпели поражение. В действительности же, как говорится в Книге Премудрости, “хотя они в глазах людей и наказываются, надежда их полна бессмертия”».

«Надежда» — ключевое слово в свидетельстве новомучеников: эта надежда «наполнена бессмертием, потому что их мученичество продолжает распространять Евангелие в мире, отмеченном ненавистью, насилием и войной, потому что, хотя они и были убиты телесно, никто не может заглушить их голоса». Свидетельство новомучеников «остается пророчеством победы добра над злом».

«Да, их надежда безоружна. Они свидетельствовали о вере, никогда не используя оружие силы и насилия, но принимая немощную и кроткую силу Евангелия, в соответствии со сказанным святым Павлом: “Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. […] Ибо когда я немощен, тогда силен” (2 Кор 12,9-10)».

Папа Лев XIV подтвердил обязательство, взятое Католической Церковью, -«хранить память о свидетелях веры всех христианских традиций»: «Комиссия по новомученикам при Департаменте по прославлению святых исполняет эту задачу, сотрудничая с Департаментом по содействию христианскому единству».

В своей проповеди Святейший Отец перечислил некоторые конкретные имена из множества новомучеников третьего тысячелетия. Он упомянул сестру Дороти Стэнг, миссионерку среди безземельных жителей Амазонии: своим убийцам, требовавшим у нее оружие, она в ответ показала Библию со словами: «Вот мое единственное оружие». Папа назвал также иракца Рагида Ганни, халдейского священника из Мосула, который «отказался воевать, чтобы засвидетельствовать, как следует поступать настоящему христианину». Папа вспомнил и англиканского монаха Фрэнсиса Тофи, члена Меланезийского братства, отдавшего жизнь за мир на Соломоновых Островах. Наконец, Лев XIV упомянул о пакистанском ребенке Абише Масихе, убитом во время теракта в католическом храме. В своей тетради он написал: «Сделать так, чтобы мир был лучше».

«Можно привести множество примеров, потому что, к сожалению, несмотря на прекращение основных диктатур ХХ века, сегодня преследования христиан еще не закончились, более того, в некоторых частях мира они ужесточились», — подчеркнул Лев XIV.



Источник: русская служба Vatican News