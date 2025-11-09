Лев XIV молится о жертвах стихийных бедствий и бомбардировок

В полдень 9 ноября, после чтения молитвы «Ангел Господень» на площади Св. Петра, Папа Лев XIV обратился к верующим с призывом о мире в регионах, охваченных войной, и призвал к ответственному отношению к Земле.

В начале обращения Епископ Рима выразил солидарность с жителями Филиппин:

«Дорогие братья и сёстры! Я близок к народу Филиппин, пострадавшему от сильного тайфуна: молюсь за погибших и их семьи, за раненых и тех, кто остался без крова».

Святейший Отец напомнил, что 9 ноября Католическая Церковь в Италии отмечает День благодарения, и сказал:

«Я присоединяюсь к посланию епископов, призывая к ответственной заботе о земле, борьбе с пищевым расточительством и внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик. Возблагодарим Бога за ‘сестру нашу, мать-землю’ (св. Франциск, Гимн творению) и за тех, кто её возделывает и хранит!».

Папа выразил глубокую признательность всем, кто «на любом уровне стремится созидать мир в различных регионах, отмеченных войной».

«Несколько дней назад мы молились об усопших, и среди них, к сожалению, есть множество убитых в боях и бомбардировках, хотя они были гражданскими лицами, детьми, стариками, больными».

Лев XIV подчеркнул, что лучший способ почтить память этих жертв – это прекратить насилие:

«Если мы действительно хотим почтить их память, пусть прекратится огонь, и пусть все усилия будут направлены на переговоры».

Прощаясь с паломниками, Святейший Отец пожелал всем хорошего воскресенья.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — последствия тайфуна Фунг Вонг на Филиппинах)