Лев XIV: мир, экология и технологии – общехристианские вызовы (+ ФОТО)

Последним этапом Апостольского визита Папы Льва XIV в Турцию стало участие в Божественной литургии в патриаршем соборе Св. Георгия в стамбульском районе Фанар. В день памяти святого апостола Андрея Первозванного Папа молился вместе с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Передает русская служба Vatican News.

Вспоминая жест Папы Павла VI и Патриарха Афинагора, которые 60 лет назад «стерли из памяти Церкви» взаимные анафемы 1054 года, Епископ Рима заявил:

«Несмотря на существующие препятствия, мы не должны возвращаться назад <…> и не можем перестать считать себя братьями и сестрами во Христе».

Особое внимание Святейший Отец обратил на внутриправославную ситуацию, выразил признательность Патриарху Варфоломею за поддержку богословского диалога и обратился с просьбой приложить все усилия, дабы «все автокефальные Православные Церкви вернулись к активному участию в этом процессе».

В своей речи Папа Римский обозначил три главные сферы, в которых католики и православные призваны действовать сообща ради блага всего человечества, и первой из них является сохранение мира. «В это время кровавых конфликтов католики и православные призваны быть зодчими мира», – заявил Папа, подчеркнув, что мир – это не только результат человеческих усилий, но и Божий дар, испрашиваемый в молитве.

Второй общей задачей была названа защита окружающей среды. Ссылаясь на позицию Патриарха Варфоломея, Папа призвал к «подлинному духовному обращению» перед лицом экологического кризиса.

Третьим вызовом Святейший Отец назвал развитие новых технологий. Он предостерег от того, чтобы блага прогресса служили лишь узкому кругу привилегированных лиц, и призвал христиан содействовать ответственному использованию технологий ради блага каждого человека.