Лев XIV: литургия требует грамотной заботы

17 ноября Лев XIV встретился с сотрудниками епархиального литургического пастырства, которые участвуют в образовательном семинаре, организованном Папским литургическим институтом Св. Ансельма, сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что институт служит Церкви в духе её Учительства, помогая священнослужителям и мирянам глубже понять богослужение и смысл христианского священнодействия: эти знания должны распространяться «и за пределами академической среды». По словам Епископа Рима, в епархиях и приходах необходимы стабильные программы библейско-литургической подготовки, а Институт Св. Ансельма способен поддержать такие инициативы на уровне поместных Церквей: объяснять тексты Лекционария, содействовать пониманию тайны веры через обряды и молитвословия.

Святейший Отец призвал ответственных за литургическое пастырство особо заботиться о служении чтецов: их библейской подготовке, ясной дикции, умению петь Ответный псалом и составлять Молитву верных. Эти навыки, подчеркнул он, благоприятствуют становлению всего Народа Божьего.

Участники семинара для епархиальных сотрудников, ответственных за литургическое пастырское попечение во время папской аудиенции

Литургическая подготовка остаётся одним из главных вызовов после Второго Ватиканского собора, и хотя «много уже пройдено, путь продолжается», отметил Папа и призвал к поиску новых путей и методов, к постоянной подготовке духовенства, министрантов, чтецов и певчих: так участие Народа Божьего станет более плодотворным, а литургия – достойной и внимательной к чувствительности общин, «сдержанной в своей торжественности».

Папа Римский отметил важность продвижения Литургии часов, заботы о народном благочестии, а также внимания к литургическим аспектам в строительстве и обновлении храмов. По его словам, с епархиальными комиссиями должны тесно сотрудничать приходские литургические группы: именно они помогают общинам подготавливать богослужения и полноценно в них участвовать «в согласии с настоятелем». Это позволяет не перекладывать всю ответственность на пастыря и «не ограничивать круг ответственных за пение, провозглашение Слова Божьего и убранство церкви горсткой людей». Там, где такие группы начинают исчезать, важно возрождать интерес и формировать новые команды.

В конце встречи Папа пожелал гостям, чтобы римский образовательный семинар, походящий в Год Юбилея, укрепил их пастырское служение во благо литургии Церкви.