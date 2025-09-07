Лев XIV канонизировал Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса (+ ФОТО)

7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная Месса, во время которой Папа Лев XIV канонизировал двух молодых итальянских блаженных – Пьера Джорджо Фрассати (1901-1925) и Карло Акутиса (1991-2006). В праздничном богослужении приняли участие около 80 тысяч паломников со всего мира, сообщает Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима связал свидетельство жизни новых святых с проницательностью библейского Соломона, напомнив, что самое большое богатство человека – не власть и не здоровье, но дар Божьей премудрости. Папа обратил внимание на библейский вопрос: «[Господи,] волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего Духа?» (Прем 9,17). Молодой Соломон обладал всем, однако он понял, что без этого небесного дара всё может оказаться потерянным. «Величайший риск в жизни – растратить её вне Божьего замысла», – подчеркнул Святейший Отец.

Евангелие, продолжил Епископ Рима, призывает идти за Христом до конца: «Кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником» (Лк 14,27). Подлинное ученичество, сказал Папа, требует смелости, чтобы довериться Господу и, освободившись от привязанностей и привычных схем, жить Его словом.

Говоря о примерах жизни святых, Лев XIV остановился на истории Франциска Ассизского, юного богатого мечтателя о славе. Встреча с Христом изменила его, и он произнёс лишь одну простую молитву: «Господи, что хочешь, чтобы я сделал?». Этот поворот стал началом пути, который обогатил мир новой историей святости. Папа подчеркнул, что большинство святых начинали именно так – с юношеского «да», сказанного Богу.

В этой перспективе Церковь сегодня созерцает жизнь новых святых – Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса. Первый нашёл Христа в школьной и церковной среде, в молитве и служении бедным. Его друзья шутили, прозвав «Транспортная компания Фрассати», – за привычку возить тележки с вещами для нуждающихся. Его вера стала светом для мирян, выражалась в общественном служении, в политической и социальной активности.

Карло Акутис встретил Господа в семье и в приходской жизни. Он умел соединять учёбу, спорт, дружбу и молитву, а в центре его дней были Евхаристия и исповедь. «Под солнцем мы загораем. Перед Евхаристией мы становимся святыми!», – говорил он. И ещё: «Печаль – это взгляд на самого себя, радость – взгляд на Бога. Обращение – это лишь поднять глаза от земли к Небу».

Пьер Джорджо и Карло делали акцент на простых и доступных практиках: частая исповедь, молитва, дела милосердия, любовь к святым и к Деве Марии. «Единственное, чего мы должны действительно бояться, – это грех», – писал Карло. А Фрассати признавался: «Вокруг бедных и больных я вижу свет, которого у нас нет». И даже болезнь не сломила их веры. Фрассати говорил: «День смерти будет самым прекрасным днём моей жизни», а на последнем фото, где он восходит на гору, оставил надпись: «К высоте». Карло, ещё младше, напоминал: «Небо ждёт нас всегда».

Папа Лев XIV обратился ко всем верующим, особенно к молодёжи: новые святые учат не тратить жизнь, а направлять её к вершине. «Не я, а Бог», – любил повторять Карло. «Если Господь будет в центре каждого твоего поступка, то дойдёшь до конца», – говорил Пьер Джорджо. Эти простые слова, отметил Епископ Рима, становятся формулой святости, доступной каждому, кто хочет сделать свою жизнь настоящим шедевром.