Лев XIV — камерунцам: настал час изменить историю страны (+ ФОТО)

Вечером 16 апреля Лев XIV совершил Мессу о мире и справедливости в аэропорту Баменды. Около двадцати тысяч верующих встретили его пением, камерунскими и ватиканскими флажками и зелёными ветвями – традиционным знаком приветствия, возрождения и жизни, сообщает Vatican News.

В своей проповеди на английском языке Папа назвал себя «паломником мира и единства», желающим разделить путь камерунцев, их заботы, труды и мечты. Перед страной немало проблем: надежды на мирное будущее иссякают под грузом нищеты, продовольственного кризиса, коррупции, разрушенных систем образования и здравоохранения, массовой эмиграции молодёжи. К внутренним трудностям, «нередко питаемым ненавистью и насилием», добавляется внешнее давление: «Зло, причиняемое теми, кто во имя прибыли продолжает протягивать руки к африканскому континенту, чтобы его эксплуатировать и грабить». Всё это может породить ощущение бессилия и подорвать доверие к будущему, поэтому именно сегодня, а не завтра необходимо восстанавливать, «складывать заново мозаику единства из многообразия и богатства страны и континента, созидать общество, в котором царят мир и примирение»

Слово Божие, подчеркнул Папа, «открывает новые горизонты, рождает преображение и исцеление», приводит в движение сердце. Господь всегда творит новое, преисполняет людей смелостью, дабы, противостоя злу, они совершали добро. Комментируя литургическое чтение, Епископ Рима отметил, что дерзновение апостолов становится «критической совестью, пророчеством, обличением зла – и это первый шаг к переменам». Послушание Богу возвращает внутреннюю свободу и превращает человека в «строителя мира и братства».

Святейший Отец предостерёг верующих от смешения католической веры с эзотерическими или гностическими традициями, которые «нередко преследуют политические и экономические цели».

«Только Бог освобождает, только Его Слово открывает пути свободы, только Его Дух делает новыми людьми, способными изменить страну».

В конце проповеди Лев поблагодарил камерунских священников, миссионеров, монашествующих и мирян, несущих утешение и надежду, и вверил всех заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы апостолов и Матери Церкви».