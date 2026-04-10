Лев XIV: избрание Патриарха — время ответственности

10 апреля Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане епископов Синода Халдейской Католической Церкви Багдада, собравшихся для избрания нового Патриарха. Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец подчеркнул ответственность этого момента и призвал их к духовному распознаванию и единству, передает Vatican News.

Папа приветствовал не только епископов, но и всех верующих Халдейской Церкви по всему миру, отметив, что многие из них духовно участвуют в этом событии через молитву. Он напомнил о древних апостольских корнях этой Церкви, которая «сумела принести Евангелие за пределы Римской империи», распространив христианство вплоть до Индии и Китая.

Говоря об истории халдейских христиан, Лев XIV отметил, что она исполнена славы, но отмечена тяжёлыми испытаниями: войнами, преследованиями и рассеянием верующих. Однако именно в этих страданиях проявляется сила веры в Бога: «Самые болезненные раны могут стать в Нём знаками надежды и новой жизни». В этом контексте он привёл слова Ефрема Сирина: «Слава Тебе, Который из Своего Креста воздвиг мост над смертью».

Особое внимание Папа уделил предстоящему избранию Патриарха, подчеркнув, что оно происходит под водительством Святого Духа. Он призвал искать не внешнюю пользу, а то, «что более всего соответствует сердцу Христа». Новый Патриарх должен быть прежде всего отцом в вере и знаком общения со всеми и для всех, человеком повседневной святости, которому не нужны громкие жесты, а важны честность, милосердие и чистота сердца. Это пастырь, который умеет слушать и сопровождать, потому что «власть в Церкви — всегда служение, а не господство».

Обращаясь к современным вызовам, Епископ Рима выразил близость и сострадание христианам Ближнего Востока и призвал к подлинному межхристианскому братству. Он также отметил необходимость духовного обновления при сохранении богатого литургического и духовного наследия Восточных Церквей.

Говоря о ситуации в регионе, Папа решительно осудил насилие и войны: «Никакой интерес не может стоить жизни самых слабых: детей, семей; никакая причина не может оправдать пролитую невинную кровь». Он призвал ясно свидетельствовать, что «Бог не благословляет никакой конфликт» и что путь к миру лежит только через диалог и мирное сосуществование.

В завершение встречи Святейший Отец призвал не терять надежды и напомнил о миссии Церкви: нести свет веры даже туда, где царит тьма. Папа в молитве вверил Синод и избрание нового Патриарха заступничеству Пресвятой Девы Марии, апостола Фомы и его учеников Фаддея и Марии, испрашивая даров Святого Духа и преподавая всем верным Халдейской Церкви апостольское благословение.