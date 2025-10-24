Лев XIV и Карл III помолились вместе в Сикстинской капелле (+ ФОТО)

23 октября 2025 года состоялся официальный визит в Ватикан короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы. Кульминацией встречи стала их совместная молитва с Папой Римским Львом XIV в Сикстинской капелле, сообщает Vatican News.

Монархи прибыли в город-государство около 11 часов утра; пройдя через Арку колоколов, они были приняты во Дворе святого Дамасия, согласно протоколу государственных визитов. После исполнения английского гимна Карл III и супруга вошли в Апостольский дворец, где состоялась аудиенция у Папы Льва XIV. Затем королева Камилла посетила капеллу Свв. Петра и Павла («Паолина»), в то время как суверен беседовал с руководством Госсекретариата: кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Полом Ричардом Галлахером, секретарем по связям с государствами и международными организациями. В центре беседы — добрые двусторонние отношения между Ватиканом и Соединенным Королевством; были затронуты также вопросы защиты творения и борьбы с бедностью и, конечно, общее обязательство по продвижению мира и безопасности наи фоне глобальных вызовов. По сообщению Зала печати, речь шла также об истории Церкви в Англии и о необходимости продвигать экуменический диалог.

Около полудня начался экуменический молебен на латинском и английском языках в Сикстинской капелле. Подобная совместная молитва с представителями Англиканской Церкви возносилась впервые за последние 500 лет. Эта молитвенная встреча – приуроченная к десятилетию энциклики Laudato si’ — была запланирована еще при Папе Франциске, но не смогла состояться из-за его кончины. Папа Лев XIV решил продолжить задуманное его предшественником. В молебне принимали участие, помимо Папы, самый пожилой епископ Церкви Англии архиепископ Йорка Стивен Коттрелл, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии преподобная Рози Фрю, архиепископ Вестминстерский и председатель Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс и представитель шотландского католического епископата архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга Лео Кёшли.

Молитва началась гимном, написанным святым Амвросием и переведенным на английский язык святым Хенри Ньюменом. В знак общения между Церквами песнопения исполняли хор Королевской капеллы Святого Иакова из Лондона, Капелла Святого Георгия из Виндзора и Папская сикстинская музыкальная капелла. Папа Лев XIV и архиепископ Коттрелл вместе вознесли молитву Богу-Творцу.

После молебна английские монархи приняли участие во встрече, посвященной экологической устойчивости. Папа и король обменялись символическим подарками: идентичными экземплярами орхидеи Cymbidium, выразив тем самым общие старания в деле защиты окружающей среды.

Во второй половине дня монархи отправились в базилику Святого Павла вне Стен, с которой британскую корону связывают особые исторические узы. Король и королева прошли через Святые врата собора и затем приняли участие в экуменическом богослужении, в ходе которого Карлу III был присужден титул «королевского собрата» собора и бенедиктинского аббатства, которому вверена базилика Святого Павла вне Стен.