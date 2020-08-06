Летние впечатления: «Памятник истории. Охраняется государством?» (+ФОТО)

Впечатлениями от импровизированного паломничества группы московских католиков к местам, связанным с памятью Слуги Божия Федора Гааза, делится наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина…

Паломничество в Тишково, туда, где некогда располагалась усадьба «святого доктора» Федора Петровича Гааза, было предпринято небольшой группой прихожан московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии сразу же, как было объявлено о смягчении почти трехмесячного «ковидного» карантина. Это было уже второе наше паломничество в Тишково, а первое имело место в прошлом году. На этот раз мы шествовали по стопам Слуги Божия Федора Гааза, имея молитвенное намерение о выздоровлении всех, кто пострадал от коронавируса, а также (и даже в первую очередь) о сохранении паркового комплекса усадьбы, над которым нависла угроза полного уничтожения. Сама усадьба еще при жизни Федора Петровича была продана за долги, после чего сменила много хозяев. Так до 1915 года ею владел Михаил Челноков – московский городской голова, а после революции нарком Луначарский подарил ее артисту Большого театра Рябцеву. Во второй половине 20-х сам усадебный ансамбль 1792 года постройки и две церкви (1681-1687 и 1752 гг.) были по решению местных властей разобраны на кирпичи для строительства санатория и ткацкой фабрики «Серп и молот» в городе Пушкино (это здание стоит и поныне). До наших дней дожили лишь полуразрушенный флигель, где когда-то размещалась «людская» – покосившийся замшелый дом, да огромный парк, в котором вековые липы и деревянный мостик еще помнят «доброго доктора» и который в 20-е годы уже XXI века собираются вырубить под корень – частный застройщик решил воздвигнуть здесь коттеджный поселок.

Усадьба Тишково находится в Пушкинском районе Московской области всего в часе езды на электричке. Она расположена в очень живописном месте на берегу Московского водохранилища, а потому желание частного застройщика завладеть территорией парка по-своему понятно. Всё началось ещё в 2004 году, когда местные жители однажды увидели, как практически в одночасье вокруг прилегающей к воде части парка вдруг вырос высокий забор, появились люди в камуфляже и надпись: «Частная собственность, территория охраняется с собаками». Тогда общественности удалось отстоять парк, и приостановить уже начавшуюся вырубку вековых деревьев и строительные работы. В Тишково появилась инициативная группа, которая стала собирать материалы с целью доказать ответственным чиновникам из различных министерств и ведомств, что усадьба – это наше культурное достояние. Тогда Министерство культуры данный факт признало, что было подтверждено официальным документом, после чего в парке бывшей усадьбы был поставлен памятный камень с портретом Святого Доктора и его выбитыми на камне словами: «Самый верный путь к счастью – не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Спешите делать добро!». В двух небольших комнатках здания местного почтового отделения открылся Музей доктора Гааза, который в августе этого года отмечает свой 10-летний юбилей. Местные жители буквально по крупицам собирали документы и экспонаты для музейной экспозиции, причем ведущая роль в этом отношении принадлежала нынешней смотрительнице Музея Марине Петровой. В далеком 2004-м она была членом инициативной группы, а в наши дни вновь сражается с чиновниками, готовыми вырвать очередную страницу нашей истории.

Марина Петрова встретила нас на месте, где когда-то стояли въездные ворота, чтобы провести для нас небольшую экскурсию, рассказать о прошлом и настоящем усадьбы Святого Доктора. «Здесь были въездные ворота, вот посмотрите, как они выглядели…» – и она показывает нам картинку из альбома, который держит в руках. Она бережно перелистывает его, страницу за страницей, демонстрирует нам фотографии входящих в комплекс усадьбы построек, указывает на места их расположения… Потом доходит очередь до документов: вот опись имущества имения, вот документ 1926 года о проведении в нём экскурсий… Но вот приходит черед последней страницы, и голос нашего экскурсовода меняется: здесь помещаются документы, в которых чиновники, в том числе и из Министерства культуры, пытаются доказать, что парк, как и вся территория, на которой прежде располагаясь усадьба, исторической ценности не имеют. Марина Васильевна с горечью отмечает, что в 2004 году парк общественникам отстоять удалось, но в 2020 году у них по сути забрали это право, лишив их возможности высказывать свое мнение. Как нельзя кстати пришлась тут пандемия коронавируса: в условиях карантина так называемое публичное обсуждение, начавшееся в начале мая и завершившееся в его конце, проходило в режиме онлайн, в результате чего значительная часть тех, кто хотел бы сохранить парк, не смогли в нём принять участие – кому-то помешал возраст, кому-то отсутствие доступа к соцсетям… Смотрительница Музея, демонстрируя нам документы, указала и на вновь возведенный забор, сопроводив свой жест горьким комментарием: «Они даже не стали дожидаться окончательного судебного решения, а уже приступили к строительству…». А подведя нас к почти разрушившемуся флигелю, Марина Петрова сказала: «Если бы нам дали возможность его отреставрировать, мы бы сделали здесь полноценный музей и принимали художников… Знаете сколько художников приезжают сюда писать!? Они готовы выставлять здесь свои работы…».

А мне вспомнился наш прошлый приезд в Тишково, вспомнилась та радость, с которой Марина Васильевна сообщала, что им удалось отстоять парк, что они ведут работы по его восстановлению, причем делается это усилиями местных жителей. И тут же, при виде новенького забора, подумалось, что если мы приедем сюда, в Тишково, через год, то, пожалуй, на территорию парка и вовсе будет не попасть, а вместо вековых лип здесь будут возвышаться коттеджи.

Именно желание духовно поддержать тех, пытается сохранить парк, подвигло нашу небольшую группу пройти 12-километровый отрезок пути от станции Правда до Тишково, молясь при этом о спасении парка и даровании благоразумия принимающим решения чиновникам. Чтобы не случилось так, что через много лет нашим потомкам будут показывать фотографии несуществующего парка, как мы сегодня видим некогда стоявшие здесь здания усадьбы и церквей только на картинках.

Фото Ольги Дубягиной