Латынь в Ватикане: «Breviloquia Francisci Papae»

Наряду с итальянским языком латынь является официальным языком Ватикана: именно эти два языка следует считать языками оригинальных текстов – источников, с которых, за редчайшими исключениями, осуществляются переводы на другие языки. Даже в ватиканских банкоматах, помимо других языков, используется латынь. В 2013 году был открыт также аккаунт Папы Франциска в «Твиттере» на латинском языке. Кто же занимается написанием латинских текстов?

На этот вопрос отвечает вышедшая в 2019 году в Ватиканском издательстве книга «Breviloquia Francisci Papae», которая рассказывает, среди прочего, о работе Отдела латинских текстов, называемого также Латинской секцией. Данный отдел действует в составе Госсекретариата Ватикана и занимается написанием латинских текстов, в том числе и твитов Святейшего Отца.

В ХХ веке отношение Римской Курии к латыни существенно изменилось, что было вызвано прежде всего введением современных языков в церковный обиход. Для сохранения латинского языка как языка Церкви большое значение имела реформа Папы Пия Х, однако она была больше сосредоточена не на языке, а на структуре куриальных ведомств. После Второго Ватиканского собора ситуация коренным образом изменилась. Чтобы Римская Курия была более созвучной духу Собора, в апостольской конституции Regimini Ecclesiae universae Папа Павел VI допустил, помимо официального языка, то есть латыни, использование в куриальных ведомствах и наиболее распространенных современных языков. В 1974 году посредством апостольского послания Quo aptius была основана «Латинская секция» взамен упраздненных Апостольской канцелярии, Канцелярии апостольских грамот, Апостольской датарии, Секретариата посланий князьям и Секретариата латинских писем. Все эти отделы были связаны с Госсекретариатом, хотя и обладали определенной самостоятельностью.

Как пояснили порталу Vatican News сотрудники «Латинской секции», сегодня им приходится сталкиваться с новой лексикой, которая не всегда содержится в специальных словарях. Например, в словаре давно есть «компьютер» — instrumentum computatorium, но до сих пор нет слова для обозначения GPS, поэтому секция использует описательный термин: universalis loci indicator. С определенными трудностями латинисты столкнулись и при переводе слова «твит», придя в конце концов к варианту breviloquia, хотя это и не буквальный перевод.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News