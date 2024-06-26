Папа Римский и посол России обсудили предложения президента РФ по Украине

Папа Римский Франциск и посол России при Святейшем Престоле Иван Солтановский обсудили предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине, сообщает РИА «Новости».

«Обсуждали украинскую проблематику, в том числе условия мирного урегулирования, озвученные президентом России Путиным в ходе встречи с руководством МИД РФ. Солтановский выразил благодарность понтифику за последовательную взвешенную и неизменно миролюбивую позицию», — заявили представители посольства.

Российская сторона видит, отметили в посольстве, что Франциск находится в постоянном поиске дипломатического решения, понимая при этом всю сложность и истинные причины острейшего международного конфликта. Также Папа и Солтановский отметили роль посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи «в решении целого комплекса гуманитарных вопросов».

«В Ватикане осознают бесперспективность мирного процесса без участия России», — подчеркнули дипломаты.

«Разделяем опасение в связи с неуклонной деградацией ситуации в мире. Выразили готовность продолжать регулярный и доверительный диалог между Россией и Святейшим Престолом», — сообщили журналистам в российской дипмиссии.

Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. В феврале 2024 г. понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».