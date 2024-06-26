В Музеях Ватикана выставлен «Реликварий Монтальто», некогда принадлежавший Римским папам (+ ФОТО)

«Реликварий Монтальто», шедевр из драгоценных камней, золота и эмали, переезжает на выставку в Музеи Ватикана, пишет «Седмица» со ссылкой на информагентство ANSA.

Это уникальное произведение искусства перешло от королевского двора Франции к Дому Габсбургов, а затем попало в руки двух Римских пап.

Первоначальное ядро ​​работы появляется в списке сокровищницы французского короля Карла V (правил в 1364 – 1380 гг.), которому предположительно принадлежит заказ на великолепные круговые эмали на золоте (en ronde-bosse).

В 1439 году реликварий появляется в Описи наследства Фридриха IV Габсбурга, герцога Австрии и графа Тироля с 1411 года. В 1450 году Леонелло д’Эсте приобрел его у немецкого купца Яхомо де Гольдмонта. В 1457 году он появляется в Описи имущества венецианского кардинала Пьетро Барбо, избранного позднее Папой Римским и правившего с 1464 по 1471 год под именем Павла II.

Нынешний внешний вид «Реликвария Монтальто» восходит к изменениям, сделанным по желанию Барбо, который вставил его в монументальное сооружение из позолоченного серебра исключительного качества.

В 1587 году Папа Сикст V забрал драгоценный предмет из сокровищницы Ватикана и подарил его городу Монтальто в регионе Марке, своей «самой дорогой родине», где он хранится до сих пор.

Теперь реликварий возвращается в Рим Сикста V, но получив прозвище «Монтальто».

Верхний ярус реликвария, как поясняют в учреждении Opificio delle Pietre Dure, руководившем его реставрацией, должен соответствовать оригинальному реликварию короля Франции Карла V. Он изготовлен из позолоченной серебряной фольги и представляет собой пустую коробку, на которой закреплены элементы из золотой фольги, покрытой эмалью, — ronde-bosse с загнутыми язычками. На верхней стороне панели закреплены две статуэтки коленопреклоненных ангелов из серебряной позолоченной фольги с руками и лицами, написанными темперой.

Первоначально предназначенный для подвешивания на цепях в Оратории Королевской капеллы в Лувре, реликварий был модифицирован во время владения им Барбо: по бокам реликвария были добавлены фитоморфные элементы и верхушечная эдикула, обрамляющая драгоценный медальон из эмалированного и черненого золота с камеей из разновидности сардоникса-халцедона византийского происхождения.

Нижняя часть реликвария была просверлена так, чтобы его можно было прикрепить к основанию из позолоченного серебра и драгоценных камней. Первоначальная задняя пластина панели была заменена пластиной с канделябрами, кульминацией которой стал герб Барбо из черненного серебра.

Реликварий был доставлен для подготовки к инсталляции в Музеи Ватикана из Opificio delle Pietre Dure во Флоренции, где была проведена консервативная реставрация.

Шедевр был представлен в Риме 25 июня на пресс-конференции в конференц-зале Музеев Ватикана.