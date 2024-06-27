Апостольcкое послание «Брат Солнце»

Папа Франциск опубликовал апостольское послание motu proprio (по собственному почину), которым предписывает установить «солнечную ферму» в экстерриториальной зоне Государства Града Ватикан в Санта-Мария-ди-Галерия.

Система агровольтаики в Санта-Мария-ди-Галерия, где находится передающий центр Радио Ватикана, станет таким образом примером энергоперехода и сделает Государство Град Ватикан независимым с энергетической точки зрения благодаря установке фотовольтаической системы, сочетающей производство электроэнергии с потребностями сельскохозяйственных угодий.

Святейший Отец вверяет эту задачу президенту Губернаторства Града Ватикан президенту Управления имуществом Апостольского Престола.

Работы будут проводиться в соответствии с нормами, установленными Латеранскими соглашениями между Италией и Ватиканом.