Апостольcкое послание «Брат Солнце»

Апостольcкое послание «Брат Солнце»

Июнь 27, 2024

опубликовал апостольское послание (по собственному почину), которым предписывает установить «солнечную ферму» в экстерриториальной зоне Государства Града в Санта-Мария-ди-Галерия.

Система агровольтаики в Санта-Мария-ди-Галерия, где находится передающий центр , станет таким образом примером энергоперехода и сделает независимым с энергетической точки зрения благодаря установке фотовольтаической системы, сочетающей производство электроэнергии с потребностями сельскохозяйственных угодий.

Святейший Отец вверяет эту задачу президенту Губернаторства Града Ватикан президенту Управления имуществом Апостольского Престола.

Работы будут проводиться в соответствии с нормами, установленными Латеранскими соглашениями между Италией и Ватиканом.

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