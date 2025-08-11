Кульминация «Фавора-2025» – торжественная Месса в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Август 11, 2025

Финальным аккордом нынешних «Фаворских празднеств» стало торжественное богослужение в честь 28-й освящения главного храма Преображенской епархии в Новосибирске.

Воскресным утром, 10 августа 2025 года, Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло. Представителю Папы Римского в нашей стране сослужили оба епископа нашей епархии: Правящий Владыка SJ и его ближайший помощник Владыка SJ, а также советник Нунциатуры монсеньор и представители епархиального духовенства.

В приветственном слове перед началом богослужения Ординарий Преображенской епархии, в частности, сказал: «28 лет назад здесь, в Кафедральном соборе, который только что был построен, собралось огромное количество верующих из приходов от Урала до Владивостока. Каждый год мы вспоминаем это событие, эту дату освящения нашего храма. Я помню, как тогда люди плакали от радости, потому что столько лет верующие не имели нормальной возможности практиковать свою веру. Но со строительством Кафедрального собора наступило новое время. И с тех пор каждый год мы благодарим за это Бога и делаем испытание совести – как мы используем эту благодать, которую даровал нам Господь».

А главный храм Преображенской епархии был в минувшее воскресенье особенно преисполнен. «Как вожделенны Твои жилища, Боже!», — пели хором верные на Литургии во время исполнения Ответного Псалма.

Отрывок из Св. Евангелия прочитал эконом Преображенской епархии о. , временно (на период отпуска) также замещающий настоятеля прихода кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ.

Со словом проповеди к присутствующим обратился предстоятельствующий на торжественном богослужении Владыка Джованни Д’Аниелло:

— Мы собрались здесь с радостью и благодарностью, чтобы отпраздновать годовщину освящения этого прекрасного храма – святого места, которое объединяет нас в молитве и в общине. Это особенный момент для размышления о глубоком значении этого здания, которое является не просто камнем и кирпичом, но живым сердцем нашей веры и нашей церковной общины. Сегодняшнее Евангелие от Иоанна (2, 13-22) повествует о значительном событии: войдя в храм Иерусалимский и увидев, как он превратился в рынок, Господь наш Иисус Христос разгневался и изгнал торговцев, сказав: «Не делайте из дома Отца Моего дом торговли». Этот поступок Христа — не просто вспышка гнева, но пророческий жест, возвещающий о глубокой перемене. Истинным храмом становится Сам Христос Воскресший, Его Церковь, сердце каждого верующего, исполненное Святого Духа. Этот евангельский эпизод призывает нас сохранять чистоту и богопосвященность в собственном сердце и в месте нашего культа. Храм, подобный тому, в котором мы находимся сейчас и юбилей которого мы ныне празднуем, есть знак присутствия Божия среди нас. Это место, где мы можем встретиться с Господом, услышать Его Слово и приобщиться к Таинствам. Освящение этого храма сделало его святым местом, прибежищем мира и надежды, местом, где наши сердца находят пищу, отдых и обновление. Через сегодняшнее Евангелие Господь напоминает нам, что истинный храм — не только здание из камня, но это прежде всего наше сердце, открытое Богу. Однако и храм как физическое место помогает нам помнить и жить этой истиной. Он является зримым знамением любви Божией к нам и зовом жить в согласии с Его учением. И потому сегодня, в день этой годовщины, мы благодарим Господа за дар этого дома молитвы и дома общины. Просим у Бога, чтобы Он продолжал благословлять этот храм, чтобы он всегда оставался местом гостеприимства, милосердия и живого свидетельства Евангелия. За все эти годы этот храм свидетельствовал о вере нашей общины посредством многочисленных и разных Таинств, совершённых здесь; он подтвердил, посредством множества благотворительных инициатив, свою миссию служения нуждающимся; он стал, благодаря вашему участию, живым воплощением заповеди любви через принятие каждого, через уважение к другим и через стремление жить в мире. Сегодня, своим присутствием в этом храме, в столь значимый момент его истории, вы выражаете желание обновить, под водительством ваших пастырей, ваше стремление быть подлинными и достойными свидетелями любви Божией к человеку. И вы сможете исполнить это призвание, если будете пребывать в единении с Господом через молитву и постоянное и регулярное причащение Его Тела и Крови. Вспомним слова Христа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Он говорил о храме тела Своего, но также напоминал нам, что и мы — храм Духа Святого. Наша жизнь, наши поступки, наша вера делают эту церковь живой и значимой. Поэтому будем с радостью и ответственностью принимать дар этого дома Божия, чтобы он всегда оставался маяком надежды и любви для каждого, кто в него входит».

После совершённого Таинства Евхаристии все собравшиеся сугубо помолились пред Святыми Дарами во время Адорации и прочитали Благодарственную молитву о даровании Католической Церкви в России свободы и благоприятствия.

А по окончании богослужения и традиционной общей фотографии перед Кафедральным собором в Епархиальном центре епископа-исповедника Александра Хиры всех ещё ждал праздничный обед. В свою очередь, показавшееся из-за туч солнце и относительно тёплая (почти «преображенская») погода, постепенно начинающая сменять ненастье, господствовавшее в регионе более недели, способствовала доброму общению народа Божьего.


Смотрите большой фоторепортаж о праздничном богослужении, подготовленный для СКГ Алиной Николаевой:

