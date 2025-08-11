Кульминация «Фавора-2025» – торжественная Месса в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Финальным аккордом нынешних «Фаворских празднеств» стало торжественное богослужение в честь 28-й годовщины освящения главного храма Преображенской епархии в Новосибирске.

Воскресным утром, 10 августа 2025 года, Святую Мессу в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил Апостольский Нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло. Представителю Папы Римского в нашей стране сослужили оба епископа нашей епархии: Правящий Владыка Иосиф Верт SJ и его ближайший помощник Владыка Штефан Липке SJ, а также советник Нунциатуры монсеньор Мислав Ходжич и представители епархиального духовенства.

В приветственном слове перед началом богослужения Ординарий Преображенской епархии, в частности, сказал: «28 лет назад здесь, в Кафедральном соборе, который только что был построен, собралось огромное количество верующих из приходов от Урала до Владивостока. Каждый год мы вспоминаем это событие, эту дату освящения нашего храма. Я помню, как тогда люди плакали от радости, потому что столько лет верующие не имели нормальной возможности практиковать свою веру. Но со строительством Кафедрального собора наступило новое время. И с тех пор каждый год мы благодарим за это Бога и делаем испытание совести – как мы используем эту благодать, которую даровал нам Господь».

А главный храм Преображенской епархии был в минувшее воскресенье особенно преисполнен. «Как вожделенны Твои жилища, Боже!», — пели хором верные на Литургии во время исполнения Ответного Псалма.

Отрывок из Св. Евангелия прочитал эконом Преображенской епархии о. Александр Деппершмидт, временно (на период отпуска) также замещающий настоятеля прихода кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ.

Со словом проповеди к присутствующим обратился предстоятельствующий на торжественном богослужении Владыка Джованни Д’Аниелло:

— Мы собрались здесь с радостью и благодарностью, чтобы отпраздновать годовщину освящения этого прекрасного храма – святого места, которое объединяет нас в молитве и в общине. Это особенный момент для размышления о глубоком значении этого здания, которое является не просто камнем и кирпичом, но живым сердцем нашей веры и нашей церковной общины. Сегодняшнее Евангелие от Иоанна (2, 13-22) повествует о значительном событии: войдя в храм Иерусалимский и увидев, как он превратился в рынок, Господь наш Иисус Христос разгневался и изгнал торговцев, сказав: «Не делайте из дома Отца Моего дом торговли». Этот поступок Христа — не просто вспышка гнева, но пророческий жест, возвещающий о глубокой перемене. Истинным храмом становится Сам Христос Воскресший, Его Церковь, сердце каждого верующего, исполненное Святого Духа. Этот евангельский эпизод призывает нас сохранять чистоту и богопосвященность в собственном сердце и в месте нашего культа. Храм, подобный тому, в котором мы находимся сейчас и юбилей которого мы ныне празднуем, есть знак присутствия Божия среди нас. Это место, где мы можем встретиться с Господом, услышать Его Слово и приобщиться к Таинствам. Освящение этого храма сделало его святым местом, прибежищем мира и надежды, местом, где наши сердца находят пищу, отдых и обновление. Через сегодняшнее Евангелие Господь напоминает нам, что истинный храм — не только здание из камня, но это прежде всего наше сердце, открытое Богу. Однако и храм как физическое место помогает нам помнить и жить этой истиной. Он является зримым знамением любви Божией к нам и зовом жить в согласии с Его учением. И потому сегодня, в день этой годовщины, мы благодарим Господа за дар этого дома молитвы и дома общины. Просим у Бога, чтобы Он продолжал благословлять этот храм, чтобы он всегда оставался местом гостеприимства, милосердия и живого свидетельства Евангелия. За все эти годы этот храм свидетельствовал о вере нашей общины посредством многочисленных и разных Таинств, совершённых здесь; он подтвердил, посредством множества благотворительных инициатив, свою миссию служения нуждающимся; он стал, благодаря вашему участию, живым воплощением заповеди любви через принятие каждого, через уважение к другим и через стремление жить в мире. Сегодня, своим присутствием в этом храме, в столь значимый момент его истории, вы выражаете желание обновить, под водительством ваших пастырей, ваше стремление быть подлинными и достойными свидетелями любви Божией к человеку. И вы сможете исполнить это призвание, если будете пребывать в единении с Господом через молитву и постоянное и регулярное причащение Его Тела и Крови. Вспомним слова Христа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Он говорил о храме тела Своего, но также напоминал нам, что и мы — храм Духа Святого. Наша жизнь, наши поступки, наша вера делают эту церковь живой и значимой. Поэтому будем с радостью и ответственностью принимать дар этого дома Божия, чтобы он всегда оставался маяком надежды и любви для каждого, кто в него входит».

(Читать полный текст проповеди Его Высокопреосвященства)

***

После совершённого Таинства Евхаристии все собравшиеся сугубо помолились пред Святыми Дарами во время Адорации и прочитали Благодарственную молитву о даровании Католической Церкви в России свободы и благоприятствия.

А по окончании богослужения и традиционной общей фотографии перед Кафедральным собором в Епархиальном центре епископа-исповедника Александра Хиры всех ещё ждал праздничный обед. В свою очередь, показавшееся из-за туч солнце и относительно тёплая (почти «преображенская») погода, постепенно начинающая сменять ненастье, господствовавшее в регионе более недели, способствовала доброму общению народа Божьего.



Смотрите большой фоторепортаж о праздничном богослужении, подготовленный для СКГ Алиной Николаевой: