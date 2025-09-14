«Крест – орудие жизни и спасения». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 14 сентября 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

«Крест – орудие жизни и спасения». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 14 сентября 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Сентябрь 14, 2025

Предваряя чтение молитвы «» в праздник , Лев XIV напомнил паломникам, что драгоценная реликвия была обретена св. Еленой в IV веке и возвращена в 630 году в Иерусалим императором Ираклием.

По словам Папы, этот праздник имеет для современного человека глубокий смысл, понять который помогает сегодняшнее евангельское чтение (Ин 3,13-17): ночью Господь встречается с Никодимом, одним из старейшин иудеев. Будучи открытым и ищущим человеком, Никодим приходит к Господу в поисках света и истины. Он ищет Бога и просит помощи у Учителя из Назарета, признавая в Нём пророка и человека, совершающего сверхестественные знамения.

Господь принимает и выслушивает гостя и в конце открывает ему глубокий смысл Своей миссии: Сын Человеческий должен быть вознесён, «дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную». Никодим, возможно, в тот момент не понимает до конца смысла этих слов; несомненно, он поймёт это после того, как поможет похоронить тело Спасителя, поймет, что Бог ради спасения людей стал человеком и умер на Кресте, отметил Папа.

В разговоре с Никодимом Иисус проводит параллель с ветхозаветной историей об израильтянах в пустыне, когда они спасались от нашествия ядовитых змей, взирая на бронзового змея, которого Моисей по велению Бога вознёс на шест. Подобно израильтянам мы тоже спасаемся, взирая на . Бог спасает нас, открываясь и предлагая Себя в качестве нашего спутника, учителя, врача и друга. Ради нашего спасения Бог даже стал Хлебом, преломляемым во время Евхаристии. Для нашего спасения Он использовал самое жестокое орудие казни, изобретённое человеком, – . «Сегодня, – напомнил Епископ Рима, – мы прославляем именно потому, что безмерная любовь Бога превратила его из орудия смерти в инструмент жизни и спасения».

Крест напоминает, что ничто не может отделить нас от Божьей любви, подчеркнул в конце наставления Святейший Отец.


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна