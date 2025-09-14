«Крест – орудие жизни и спасения». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 14 сентября 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в праздник Воздвижения Креста Господня, Лев XIV напомнил паломникам, что драгоценная реликвия была обретена св. Еленой в IV веке и возвращена в 630 году в Иерусалим императором Ираклием.

По словам Папы, этот праздник имеет для современного человека глубокий смысл, понять который помогает сегодняшнее евангельское чтение (Ин 3,13-17): ночью Господь встречается с Никодимом, одним из старейшин иудеев. Будучи открытым и ищущим человеком, Никодим приходит к Господу в поисках света и истины. Он ищет Бога и просит помощи у Учителя из Назарета, признавая в Нём пророка и человека, совершающего сверхестественные знамения.

Господь принимает и выслушивает гостя и в конце открывает ему глубокий смысл Своей миссии: Сын Человеческий должен быть вознесён, «дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную». Никодим, возможно, в тот момент не понимает до конца смысла этих слов; несомненно, он поймёт это после того, как поможет похоронить тело Спасителя, поймет, что Бог ради спасения людей стал человеком и умер на Кресте, отметил Папа.

В разговоре с Никодимом Иисус проводит параллель с ветхозаветной историей об израильтянах в пустыне, когда они спасались от нашествия ядовитых змей, взирая на бронзового змея, которого Моисей по велению Бога вознёс на шест. Подобно израильтянам мы тоже спасаемся, взирая на Крест. Бог спасает нас, открываясь и предлагая Себя в качестве нашего спутника, учителя, врача и друга. Ради нашего спасения Бог даже стал Хлебом, преломляемым во время Евхаристии. Для нашего спасения Он использовал самое жестокое орудие казни, изобретённое человеком, – крест. «Сегодня, – напомнил Епископ Рима, – мы прославляем Крест именно потому, что безмерная любовь Бога превратила его из орудия смерти в инструмент жизни и спасения».

Крест напоминает, что ничто не может отделить нас от Божьей любви, подчеркнул в конце наставления Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News