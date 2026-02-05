Обнародован календарь богослужений Льва XIV на ближайшие два месяца

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал расписание богослужений под предстоятельством Папы Льва XIV на первые два месяца 2026 года, сообщает Vatican News.

В воскресенья с 15 февраля по 15 марта Епископ Рима посетит пять столичных приходских общин и совершит с ними воскресную Святую Мессу. Первый визит пройдёт 15 февраля в приходе Пресвятой Девы Марии, Царицы мира (район Остия-Лидо). 22 февраля Папа посетит приход Святейшего Сердца Иисуса в Кастро-Преторио (недалеко от железнодорожного вокзала Термини) и возглавит Святую Мессу в 9 часов. 1 марта запланирован визит в приход Вознесения Господа нашего Иисуса Христа (район Алессандрино); 8 марта – в приход Введения во Храм Пресвятой Девы (районе Торревеккья); и 15 марта – в приход Святейшего Сердца Иисуса (район Понте-Маммоло).

В начале Великого поста, в Пепельную среду 18 февраля, Святейший Отец возглавит покаянное богослужение, которое начнётся в 16 часов 30 минут с молитвы в церкви Св. Ансельма на Авентийском холме и покаянной процессии к базилике Св. Сабины. В этом храме в 17 часов Епископ Рима совершит Евхаристическое богослужение с обрядом возложения пепла. 22 февраля в Апостольском дворце Ватикана начнутся духовные упражнения для Святейшего Отца и Римской Курии. Они завершатся 27 февраля.

После празднования Вербного воскресенья на площади Святого Петра 29 марта начнутся священнодействия Пасхального триденствия. В Страстной четверг в 9 часов 30 минут Папа возглавит Мессу освящения мира и благословения елея в базилике Св. Петра и в тот же день в 17 часов 30 минут – Мессу Вечери Господней в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме, в кафедральном соборе Римской епархии. В Страстную пятницу 3 апреля в 17 часов Папа совершит литургию Страстей Господних в соборе Святого Петра. Вечером того же дня в 21 час 15 минут Святейший Отец возглавит Крестный путь у римского Колизея.

4 апреля пасхальное бдение под предстоятельством Льва XIV начнётся в 21 час в соборе Святого Петра. Воскресным утром 5 апреля в 10 часов 15 минут Папа возглавит в Ватиканской базилике пасхальную Мессу, после которой обратится с посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру» – и преподаст с центральной лоджии торжественное благословение.