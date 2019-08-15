К истории католического догмата: Успение или Взятие на Небеса?

Догмат о телесном Вознесении Девы Марии на Небеса провозгласил в 1950 г. Папа Пий XII в своей булле (Апостольской Конституции) «Munificentissimus Deus».

Данная истина веры основана на Священном Писании, истолкованном в соответствии с церковным Преданием. Папа пишет: «Все доводы и рассуждения святых и богословов (по этому вопросу) в конечном счете опираются на Священное Писание». «Для того, чтобы продемонстрировать свою веру в Вознесение Девы Марии, они с определенной свободой используют события и слова из Священного Писания: иными словами, пользуются текстами Писания, чтобы показать, насколько эта привилегия дивным образом согласуется с истинами, преподанными нам Священным Писанием».

Взятие Девы Марии на небо объясняется её Божественным Материнством: Бог не мог допустить, чтобы истлело Её святое, непорочное тело, живой Ковчег Сына Божьего: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины», — гласит Евангелие от Иоанна. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены», — пишет святой апостол Павел в Послании к Галатам. Можно сказать, что Святой Дух вдохновил Церковь прочитать между строк Писания то, о чём там не было сказано прямо.

В подтверждение своей веры в телесное вознесение Девы Марии на Небеса святые отцы, богословы и духовные авторы приводят следующие библейские тексты:

Из Книги Бытия: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее» (3,15). Здесь Бог объявляет о том, что эта женщина будет теснейшим образом связана со своим потомством – Христом – в победной битве против дьявола. В своей булле Пий XII пишет: «Как славное воскресение Христа было важнейшей частью и окончательным знамением сей победы, так же и эта битва, общая для Благословенной Девы и ее Божественного Сына, была завершена прославлением ее девственного тела».

Далее Папа ссылается на Книгу Исхода: «Почитай отца и мать твою» (20,12). «Поскольку наш Избавитель является Сыном Марии, Он, превосходнейшим образом исполняя закон Божий, не мог не почитать, кроме Своего Вечного Отца, также и Свою возлюбленнейшую Мать. И поскольку в Его власти было оказать Ей такую великую честь, избавив Ее от смертного тления, нам следует верить, что Он действительно поступил таким образом».

В доказательство Вознесения Девы Марии приводятся также слова из Псалма 45: «Дочери царей между почетными у Тебя; стала Царица одесную Тебя в Офирском золоте. (…) Вся слава Дщери Царя внутри; одежда Ее шита золотом; в испещренной одежде ведется Она к Царю; за Нею ведутся к Тебе девы, подруги Ее, приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя». Этот текст традиция относит к Деве Марии – Царице, которая победно вступает в небесный чертог, чтобы воссесть там навеки одесную Искупителя, Царя вселенной.

Ссылаясь на многие библейские фрагменты, отцы Церкви, богословы и христианские мыслители усматривали в них аллюзии пречистого тела Богородицы, сохраненного от всякого смертного тления и вознесенного в небесную славу. Это, прежде всего, образ Ковчега Завета, сделанного из не подверженного порче дерева и помещенного в Святое Святых Храма Господня. Приводятся также следующие отрывки:

«Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?». Невеста из «Песни Песней» (3,6) – прообраз небесной Невесты, вознесённой вместе с Божественным Женихом в небесный чертог.

«Радуйся, Благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами»: теологи видят в тайне Взятия на небо Богородицы осуществление полноты благодати, излитой на блаженнейшую Деву Марию, и особое, уникальное благословение, противопоставляющее Ее избрание проклятию Евы.

И, наконец, 12-я глава Книги Откровения Иоанна Богослова: в ней богословы усматривают иносказательное упоминание о телесном вознесении не только в различных ветхозаветных персонажах, но и в образе Жены, облеченной в солнце, которую апостол Иоанн созерцал на острове Патмос.

Это правда, что христианское предание изначально не содержало сведений о Вознесении Девы Марии, но это потому, что в первые времена внимание Церкви было сосредоточено на центральном положении евангельской проповеди: спасительном значении Христовых Смерти и Воскресения. Что же касается Взятия Марии на Небеса, то позднее появление упоминаний об этом в церковном Предании, как и отсутствие явных утверждений такого рода в Священном Писании и в трудах большинства отцов Церкви, вызывало у некоторых богословов законные сомнения в том, что этот факт можно назвать истиной Божественного Откровения. Однако эти сомнения были развеяны в документе, подписанном Папой Пием XII. Определяя Взятие Девы Марии на Небеса как догмат, то есть истину Божественного Откровения, упомянутый документ останавливается не столько на отдельных и специфических библейских и святоотеческих, литургических и иконографических свидетельствах, сколько на совокупности различных указаний, содержащихся в Предании. Кроме того, в нем подчеркивается всеобщая вера народа Божия в эту истину, что имеет важнейшее значение. Всё это в совокупности свидетельствует о том, что истину о телесном вознесении Девы Марии на Небеса открыл Церкви Святой Дух. Провозглашением соответствующего догмата Церковь всего лишь дала четкое определение тому, что уже содержалось в ее наследии веры, жило в соборном чувстве верующих. Эта вера была, в частности, засвидетельствована в апокрифах, гласящих, что тело Девы Марии осталось нетленным и было вознесено на небеса.

Добавим, что Церковь никогда в своей истории и никоим образом не почитала мощи Девы Марии, в отличие от других святых и мучеников, тленные останки которых почитались с самых древних времен христианства. Полное отсутствие любых упоминаний о мощах Богородицы косвенно также свидетельствует об убеждении, что тело Девы Марии не осталось подверженным разложению в этом мире, но приобщилось к Воскресению и Вознесению Христа на Небеса.

А в чем заключается различие между терминами «успение» (он принят на христианском Востоке) и «взятие на небеса»? Первый термин ясно указывает, что Пресвятая Богородица умерла на земле (то есть «уснула»), что не исключает Ее последующего воскрешения и восхищения на небеса. Второй же термин сам по себе не подразумевает наступления смерти, но, вместе с тем, и не исключает естественной смерти Богородицы перед вознесением Её на небеса телом и душой. В догмате, провозглашенном Папой Пием XII, отчетливо сформулирована истина о телесном восхищении Девы Марии на небеса, но ничего не говорится о том, произошло ли оно до Ее физической смерти или же — как в случае Сына Божьего — после физической смерти в земном мире.

По материалу Ольги Сакун на Vatican News