К чему ведет демократия. Послание Папы академикам

По случаю пленарной сессии Папской академии общественных наук (14-16 апреля) Лев XIV обнародовал послание к ее участникам, отметив актуальность обсуждаемой темы: «Использование власти: правомерность, демократия и переписывание международного порядка».

Осуществление власти, пишет Папа Лев, — это ключевой момент для созидания мира внутри наций и между ними в настоящий момент, глубоко отмеченный глобальными изменениями. Католическая социальная доктрина рассматривает власть не как таковую, а как средство, предназначенное для общего блага. Поэтому легитимность власти зависит не от экономического или технологического потенциала, но от мудрости и добродетели, с какой она осуществляется. Эта мудрость неотрывна от нравственных добродетелей, таких как справедливость, твердость духа и умеренность.

Перехода к оценке демократического строя с точки зрения католического вероучения, Папа поясняет: демократия признает достоинство каждого человека и приглашает каждого гражданина ответственно участвовать в достижении общего блага. В соответствии с этой убежденностью святой Иоанн Павел II утверждал, что Церковь высоко ценит демократию потому, что она обеспечивает участие в политических решениях и возможность избирать и контролировать правительство, а при необходимости сменять его мирным путем.

«Тем не менее демократия остается здоровой только в том случае, когда она укоренена в нравственном законе и в подлинном видении человеческой личности. При отсутствии этого фундамента она рискует превратиться в тиранию большинства или в маску для господства экономических и технологических элит».

Святейший Отец вновь сослался на Блаженного Августина, говоря о его концепции мира как tranquillitas ordinis: когда ему угрожают земные державы, «мы должны черпать надежду от Царства Божьего, которое, не относясь к земному миру, бросает свет на реальность нашего мира и открывает его эсхатологический смысл». В этой перспективе всемогущество Бога проявляется прежде всего в милосердии и прощении, подчеркивает, цитируя Фому Аквинского, Папа Лев.

«Именно такая логика любви должна воодушевлять историю, поскольку человеческая деятельность, вдохновленная милосердной любовью, помогает формировать “земной град” в единстве и мире, так что он становится – хотя и несовершенным образом – предвосхищением и прообразом “града Божьего”».

Завершая послание Папской академии общественных наук, Папа выражает надежду, что пленарная сессия поможет «прояснить правомерное использование власти, критерии подлинной демократии и тип международного порядка, который служит общему благу», созидая «глобальную культуру примирения и мира».



