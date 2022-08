«Избранные». Когда Иисус приходит в мир сериала

С 2019 года один сериал, The Chosen («Избранные»), помогает нам погрузиться в мир Евангелий, и два сезона (всего их запланировано семь) были показаны безвозмездно по всему миру. Сериал снят в христианском и экуменическом духе, фильм обладает некоторыми истинными достоинствами: Иисус изображен очень человечно и правдоподобно, хорошо прописаны характеры и жизненные обстоятельства учеников. Тем не менее некоторые решения постановщиков вызывают вопросы богословского характера. Католиков могут тронуть удачные сцены, но не нужно терять способность к различению. О том, как можно грамотно использовать этот фильм в катехизации, сохраняя трезвую критичность при его просмотре, пишет Марк Растуан SJ в материале, опубликованном La Civiltà Cattolica.

За последние двадцать лет телесериалы стали одним из самых известных и инновационных аудиовизуальных жанров. Поэтому не стоит удивляться, что у некоторых появилась идея (хорошая) привести в эту сферу историю жизни Иисуса. Сериал называется The Chosen («Избранные»), в прокат вышли уже два сезона: первый – в 2019 году (апрель-ноябрь), второй – в 2021 году (апрель-июль). Среди действительно значимых особенностей сериала можно назвать тот факт, что проект совершенно независим от крупных студий и финансируется полностью за счет краудфандинга. Также было решено сделать шоу абсолютно доступным по всему миру благодаря сети Интернет, а с помощью специального приложения дать возможность всем желающим беспрепятственно следить за развитием сюжета.

Сериал задуман в четких рамках христианства с намеренно экуменическим подходом к материалу. Автор сценария и режиссер Даллас Дженкинс – протестант [1], роль же Иисуса исполняет Джонатан Руми, католик [2]. Частный французский канал (С8) транслировал первый сезон в период с 20 по 27 декабря 2021 года, в связи с чем главный актер посетил Францию. Показу во Франции содействовали как католические [3], так и протестантские круги, видя в нем возможности для евангелизации.

Важное замечание, прежде чем мы перейдем к разбору сильных и слабых сторон шоу. Показаны только два сезона из запланированных семи, исчерпывающее суждение – как о телевизионных, так и о богословских аспектах – можно будет дать только по завершении проекта (или хотя бы большей его части). Экранное воплощение Страстей и Воскресения (лучше сказать, его влияния, поскольку момент собственно Воскресения не описан ни в одном из Евангелий) неизбежно повлечет за собой серьезные специфические проблемы, как было в случае с фильмом Мэла Гибсона Страсти Христовы (2004 год).

Неоспоримые качества

Прежде всего следует отметить сильные стороны и реальные достоинства сериала. Говоря вкратце, написано добротно, исполнено замечательно, поставлено прекрасно. Задействованных средств достаточно для того, чтобы шоу было приемлемым. Безусловно, как в любом кинематографическом или телевизионном произведении можно отметить, что тот или иной персонаж не очень убедителен, но, в целом, выбор актеров логичный. Так, можно выделить Марию Магдалину, Никодима и Матфея, но, безусловно, повествование вращается вокруг Иисуса. В нем преобладает человечность, Он умеет играть с детьми (1-й сезон, серия 3), смеяться, шутить и искусно вручную работать по дереву, будучи плотником по профессии. По словам Криса Де Вилля, «Джонатан Руми в The Chosen представляет Иисуса как того, с кем тебе по-настоящему понравилось бы проводить время, Он соединяет в себе подчеркнутое Божественное достоинство с чарующим теплом. Он шутит; танцует на праздниках» [4]. Сострадательный и в то же время понимающий характер Иисуса придает образу достоверность. Иисусу удается совместить подлинную суровость и естественный авторитет с обезоруживающей, искренней улыбкой. Он очень человечный, но при этом и мягкий, и непоколебимый, что проявляется в естественном взаимодействии со всеми, и это превосходно. Одного этого уже достаточно для оправдания всего сериала.

Преимущество такого выбора, то есть жанра теленовеллы, позволяет тщательно прорисовать героев, сообщить им глубину, недостижимую в рамках какого-либо фильма. Так, в первом сезоне Иисус несколько отодвинут на второй план, и это великолепная находка. О Нем говорят; Он появляется мимоходом, но некоторые персонажи отправляются в путь. На уровне героев действие начинается с появления на экране Магдалины и, что еще оригинальнее, Никодима (один из самых привлекательных персонажей, соответствующий тогдашней обстановке), что, на наш взгляд, очень мудрое решение, учитывая значимость обоих в финале евангельского повествования. Время от времени появляется кто-нибудь из апостолов, раскрывая свой характер и историю жизни. Мы видим их сомнения, непонимание, ревность и т. п. В определенные моменты мы замечаем их воодушевление и эмоции, видим, как потихоньку между ними укрепляется солидарность, даже когда они по-прежнему не в состоянии справиться с событиями и не могут до конца понять Учителя. Все это довольно точно соответствует тому, что мы знаем из Евангелий.

Постановщики [5] ясно показывают вымышленную подоплеку поведения персонажей, некоторых диалогов и ситуаций [6]. В рекламу первого сезона они к тому же включили дисклеймер: «Приглашаем зрителей читать Евангелия». Благодаря сериалу зрителям намного легче поставить себя на место членов общины, собравшейся вокруг Иисуса, чем при просмотре классических фильмов, где все действие неизменно сосредоточено на Иисусе. И это производит положительный эффект: апостолы и женщины, следовавшие за Иисусом, были такими же, как и мы, со своими сложностями, нелепостями и даже падениями, что не мешало им следовать за Ним, пусть даже не понимая Его до конца. Это очень важное замечание. Хотя исполнение не всегда выдержано на одном уровне, выразительность некоторых сцен остается в памяти. Например, изгнание бесов из Марии Магдалины или как в немом видеоряду продолжительностью девять минут представлена жизнь расслабленного у источника Вифезда (ср. Ин 5, 1-18) – от происшествия до встречи с Иисусом. Так мы немного лучше понимаем, каково было находиться в таком положении 38 лет, как это событие привело несчастного к чудовищной изоляции и умалило его человеческое достоинство и надежду.

Следует также отметить, что качества первого сезона еще более очевидны во втором. Мы наблюдаем великолепные сцены, когда апостолы в отсутствие Иисуса спорят друг с другом (см. 2-й сезон, серия 3: дискуссию о мессианстве). Прекрасно показана встреча с Самарянкой. Интересный подход, к которому авторы прибегают дважды, на наш взгляд, оригинален и оправдан. Беседа Иисуса с пастырем в толпе используется в сценарии для создания контекста притчи о потерянной овце: перед нами своего рода реалистичный рассказ о возможном источнике этой притчи. Притча о добром самарянине становится настоящей историей, и слова Иисуса предстают как бы иносказанием о реальном событии – еще более смелый подход к толкованию.

Очевидно неявное, но настойчивое стремление подчеркнуть роль женщин, что можно оценить достаточно высоко. В этом плане создатели не отступают от начала главы 8 Евангелия от Луки. В общем, многие сцены удачные и вызывают сильный эмоциональный отклик. Эпизод о «новом падении» Магдалины очень сильный и трогательный в духовном смысле (2-й сезон, серия 6). Иисус – увлекательный человек и при этом муж молитвы и хороший оратор, решительный и внимательный к другим [7]. Центральная идея – написать фикшн, в котором основные евангельские истории переплелись бы с тканью вымысла, имеет право на существование и помогает достовернее показать человеческие качества как Иисуса, так и прочих персонажей. Как говорит Крис Де Вилль: «С точки зрения христианина и критика, сериал The Chosen хорошо поставлен и привлекает, как и многие прочие драмы, транслированные в сети» [8].

Понятные, но спорные решения

Сериал снят на английском языке (не без некоторой «экзотики»: например, у римлян очень странный акцент). Гибсон, выбрав арамейский, поступил намного смелее. Но нам стоит признать, что вызов был слишком велик, чтобы его принять. Иначе почему у всех персонажей еврейские имена (в целом несколько странные), а протагониста зовут Иисус, а не Иешуа? Вряд ли зритель не поймет, кто здесь ключевая фигура! Далее один персонаж справедливо напоминает, что «Иисусов» (т. е. Иешуа) было огромное множество, но на экране мы ни одного не видим. Точно так же – хотя, признаем, что это не решающий момент, – используется современный еврейский алфавит, абсолютно не похожий на графику той эпохи. Поскольку среднестатистический зритель не прочтет эти буквы, да и в кадр они попадают редко, почему бы немного не постараться? В Капернауме и в Иерусалиме мы видим множество африканцев, но в те времена в Иудее и Галилее их можно было встретить редко (среди еврейского населения Галилеи их не было вообще). Можно представить себе столько же актеров с африканскими корнями в фильме о Средневековой Франции или о Китае эпохи Мин? По-видимому и здесь мы встречаем стратегию «дальтонизма» (colour–blind), использованную «Нетфликс» в сериале «Бриджертоны». В принципе решение можно оправдать. Но почему в этом случае африканцам отведены только второстепенные роли служителей, почему нет ни одного чернокожего апостола? Из-за этого кастинг выглядит странным.

Другое решение вызывает удивление с исторической точки зрения. По мнению множества историков, в ту эпоху римские легионеры не размещались в Галилее. Область находилась в прямой юрисдикции Ирода. Думаем, помимо историков, следовало было бы проконсультироваться и с раввинами. Некоторые детали культа ультрасовременные (самое позднее – талмудической эпохи), с другой стороны, обряды не соблюдаются даже в простейших мелочах: например, молитва обычно завершается словом «аминь». Во втором сезоне появляется неоправданно карикатурный персонаж фарисей Шаммай. На эту же тему в Евангелиях ясно подчеркнуто, что Иисус участвовал в субботних молитвах в синагоге и в некоторых случаях там же проповедовал, что странным образом упущено в сериале, например, когда говорится, что Иисус «созидает Царство» (1-й сезон, серия 5). Этот глагол никогда не использовали ни сам Иисус, ни Евангелия: Царствие Божие можно только принимать и только следовать ему, но никак не «созидать».

Однако эти замечания не затрагивают основной сюжет. Сценарий ставит другие вопросы для обсуждения.

Некоторые основные вопросы

Начнем с апостолов, ведь они появляются во многих эпизодах обоих сезонов, что логично. Первые четыре апостола, рыбаки, изображены весьма романтично. Они представлены как мелкие рыбаки-ремесленники, хотя, несомненно, будущие апостолы были рыбаками достаточно высокого уровня (по крайней мере, сыновья Зеведеевы). Вспомним, что Капернаум в то время входил в цепь населенных пунктов, где рыболовный промысел достиг почти промышленных масштабов, больше всего на этом фоне выделялся город Магдала. Но ключевой момент: из сюжета практически вычеркнуты отношения с Иоанном Крестителем – как со стороны апостолов, так и со стороны Иисуса. Все Евангелия сходятся в том, что общественное служение Иисуса началось с крещения у Крестителя. Здесь же Иисус, по видимому, начинает служение ранее (в 26 году, что очень любопытно: на этой дате настаивают немногие историки, значит, некоторые основания есть), но сцена крещения отсутствует. Иисус мало говорит об Иоанне Крестителе, а Петр и Андрей не кажутся по-настоящему вдохновленными Предтечей евреями. Но нельзя понять Иисуса вне Его отношений с Иоанном Крестителем. Мы считаем, что это странное решение обусловлено христологией авторов сценария.

Зачем делать из Симона (пока еще не Петра) одинокого человека, неблагочестивого коллаборациониста с римлянами? А что сказать о Матфее? Еще более невероятной кажется идея, что юноша с синдромом Аспергера и нелюдимый мытарь – один и тот же человек. Посмотрим, к примеру, на послереволюционную Францию: разве можно себе представить сборщика налогов Ancien Régime, похожего на Матфея? С другой стороны, признаем: актер великолепен, персонаж очень обаятельный, и это, действительно, большой плюс сериалу.

Все Евангелия уравнены, независимо от собственной исторической ценности. Евангелия детства, чей герменевтический статус сильно отличается от Евангелия об общественной жизни Иисуса, трактуются на одном с ним уровне историчности, вплоть до смешного: Иисус встречает египтянку и начинает с ней свободно беседовать на египетском языке! Даже если закрыть глаза на тот факт, что известное нам о пребывании Святого Семейства в Египте ни один ученый не считает исторически достоверным, как спустя тридцать лет Иисус мог разговаривать на языке, слышанном в детстве непродолжительное время, не имея практики? Когда Иисуса арестовали римляне и на допросе спрашивают (честно говоря, непонятно зачем), бывал ли Он на Дальнем Востоке, Тот отвечает: «Нет, но народ оттуда приходил ко Мне, когда Я был маленьким». Наверное, ответ должен вызывать улыбку, но мы не очень в этом уверены.

Отметим и табличку, которую Матфей повсюду носит с собой. Создается впечатление, что через некоторое время Иисус попросит его записать все Свои слова, а значит, Евангелия – буквальная реконструкция всего, что Иисус сказал и сделал, но это не совсем так. Евангелия – поздняя богословско-экклесиальная обработка рассказов учеников и их устных преданий [9]. Подход авторов сериала рискует оказаться оправданием богословия фундаменталистской направленности. Значит, Иисус может сказать Самарянке именно слова, приведенные в Евангелии от Иоанна, и вся иоанническая христология здесь, без оговорок, перемешана с христологией Синоптиков (а это значительно ослабляет нарративную и теологическую логику, например, Евангелия от Марка). Сцена того же порядка — встреча Иисуса и Иоанна незадолго до смерти последнего (из-за критики брака Ирода): они вспоминают прекрасные гимны своих родителей (Magnificat и Benedictus). Что не может не вызвать улыбку, хотя вряд ли у авторов было такое намерение.

Еще больше удивляет другое: мы знаем, что все Евангелия сходятся в том, что Иисус избрал 12 апостолов в начале Своего общественного служения. Зачем тогда называть число, а затем показывать Иисуса в окружении менее 12 учеников? В финале второго сезона после немалого числа знаков, совершенных Иисусом, уже в начале странствующей миссии апостолов все еще не хватает. Можно понять желание расширить нарративное пространство с тем, чтобы более ярко показать каждого из 12 апостолов, но разве нельзя было это сделать до того, как отправить их в странствующую миссию? В Евангелиях упомянуты женщины, последовавшие за Иисусом из Галилеи: Мария Магдалина не одинока, ее окружают другие (Сусанна, Иоанна, др.). Конечно, немало чернил извели историки, описывая причины, по которым она пошла за Иисусом, но почему так долго нам показывают лишь ее?

Итак, мы видим связь между явным упразднением в сериале роли Иоанна Крестителя и христологией. Мы действительно признаем, что Иисус духовно не вдохновлялся никем иным, кроме Крестителя. Отдавая предпочтение Иисусу, говорящему словами Евангелия от Иоанна, и тем самым подталкивая учеников к непосредственно мессианскому исповеданию (на берегу озера, например, соединяя Лк 5 в кадре с определением «ловцы человеков» из Евангелий от Марка и Матфея), авторы сценария не оставляют ученикам времени совершить описанный Синоптиками внутренний путь размышления над тайной личности Иисуса («Кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?»: Мк 4, 41; Мф 8, 27; Лк 8, 25). Иисус абсолютно осознает собственную идентичность (в иоанническом духе) и с самого начала объявляет об этом ученикам; именно так Он вступает в беседу, в которой, упоминая Сына человеческого, добавляет: «Кстати, это Я» (It’s me by the way). Это изумляет, ведь в Евангелиях Иисус никогда об этом не говорит от первого лица. Конечно, можно на секунду улыбнуться, но это противоречит христологии двойственности – константе Иисуса из Евангелий. Иисус отвечает: «Ты говоришь» (по крайней мере, в Синоптиках, но тут очень трудно совместить Иоанна и Синоптиков, если видеть в Иоанне репортаж на уровне трех прочих Евангелий). Авторам сценария будет все труднее справиться с этой проблемой по мере повествования. Как создатели сериала смогут показать всю важность исповедания в Кесарии Филипповой, если все уже известно и сказано? Воспринимая равнозначно данные всех четырех Евангелий – в частности, игнорируя разницу между христологическими утверждениями Иоанна и постепенным раскрытием христологии у Синоптиков – авторы сценария сильно ускоряют темп Церкви, темп развития событий в первой общине, то есть период, предшествующий написанию Четвероевангелия. Желание следовать всем четырем Евангелиям сразу рано или поздно обязательно столкнет их лицом к лицу с опасными дилеммами.

Заключение

Мы полагаем, что сериал может быть полезно посмотреть семьям, молодежи и тем, кто готовится стать катехизатором. В нем очень качественно показаны Иисус и апостолы. Есть по-настоящему удачные находки, например, эпизод, показывающий Нагорную проповедь: Иисус провозглашает Заповеди Блаженства, смотря с холма на лагерь, разбитый учениками. Зрители, возможно, оценят возвышающие духовно диалоги, обогащенные благожелательным и вызывающим доверие присутствием Иисуса, но нужно критически относиться к переработке в сценарии евангельских текстов, к «качелям» от чрезмерной верности (Евангелия детства, «иоаннические» стихи) к вымыслам, не подкрепленным историей. С одной стороны, следует признать некоторые решения авторов сценария сомнительными (начало миссии в 26 году; решительный отказ от раскрытия роли Иоанна Крестителя в истории жизни Иисуса и апостолов; самоназвание Иисуса «Сыном Человеческим» как первого неоспоримого намека на «Мессию»; начало странствующего общественного служения Иисуса без Двенадцати, и т. д.). С другой стороны, выбор авторов сценария порой связан с определенной проблематикой американского евангельского протестантизма [10].

Но если оценивать сериал с позиции различения, то он может помочь нам погрузиться в Евангелия, и это прекрасно. Создатели завершают второй сезон приемом blooper – значит, они не слишком серьезно относятся к шоу – и это здорово. Ждем продолжения!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Родился в 1975 году, сын Джерри Б. Дженкинса, писателя-протестанта, наибольшую известность которому принесла серия книг Left Behind.

[2] См. крайне положительные рецензии в журнале America: M.G. Mangano, «“The Chosen” is the Jesus TV show your very Catholic aunt keeps telling you to watch. And you should» (2 июля 2021); и N. Schneider, «“The Chosen” dares to imagine stories about Jesus and the disciples that aren’t in the Gospels. It’s a revelation» (13 августа 2021).

[3] Продюсерский дом SAJE, близкий к Общине Эммануэль.

[4] См. Christian America’s Must-See TV Show in The Atlantic (www.theatlantic.com/culture/archive/2021/06/the-chosen-jesus-tv-show/619306), 27 июня 2021 г.

[5] С главным постановщиком Далласом Дженкинсом сотрудничала команда: Тайлер Томпсон и Райан Суонсон.

[6] Как пишет Натан Шнейдер, «главный творческий успех американского протестантизма за последние годы – с католиком в главной роли – по сути представляет собой мидраш».

[7] Несмотря на некоторые уточнения, к которым мы вернемся далее.

[8] См. Christian America’s Must-See TV Show, cit.

[9] За исключением источника логия (Q), но она сама по себе не является записной книжкой, скорее, богословской обработкой.

[10] Полагаем, что многие протестанты этой ветви подписались бы под нашими наблюдениями.

Марк Растуан SJ

Источник: La Civiltà Cattolica

Фото: vk.com/thechosen2020