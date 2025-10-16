Италия: государственный визит Льва XIV в Квиринальский дворец (+ ФОТО)

14 октября 2025 г. Папа Римский встретился в Квиринальском дворце с президентом Италии Серджо Маттареллой, сообщает Vatican News.

Во время состоявшегося визита Папа Лев XIV подчеркнул духовное родство Церкви и итальянского народа и призвал к укреплению мира, защите человеческой жизни и сохранению памяти о своих корнях.

Он также выразил признательность за долгую историю добрых отношений между Италией и Святейшим Престолом: «Существует крепкая связь, основанная на взаимной дружбе и сотрудничестве во имя общего блага». Эта связь коренится в самой истории, в духовных и культурных традициях страны – в её бесчисленных церквах и звонницах, в подлинных сокровищницах искусства и благочестия, веры и человеческой, нравственной красоты.

Лев XIV поблагодарил власти Италии за поддержку многочисленных церковных событий, в том числе за великодушную помощь в дни похорон Папы Франциска и во время нынешнего Юбилейного года. Эта сегодняшняя синергия и сотрудничество – уже сами по себе знак надежды. Напомнив о скором столетии Латеранских соглашений, Папа подчеркнул важность уважительного разделения между сферами Церкви и государства, их общего служения человеку, защиты достоинства каждого, особенно наиболее уязвимых.

Особое внимание Святейший Отец уделил злободневной теме мира:

«Мы внимаем крику жертв и вспоминаем слова св. Иоанна XXIII о том, что каждый человек является личностью, одарённой разумом и свободной волей, а значит, субъектом неотъемлемых прав и обязанностей».

Папа поблагодарил Италию за «сильные и эффективные» гуманитарные начинания, в том числе за помощь детям Газы, осуществляемую вместе с ватиканской детской больницей «Бамбино Джезу». Епископ Рима призвал поддерживать многостороннее сотрудничество и напомнил о грядущем 800-летии преставления св. Франциска Ассизского, покровителя Италии, который вдохновляет на уважение к «общему дому».

Затронув тему демографического кризиса, Святейший Отец подчеркнул, что семья остаётся основой общества: «Отец, мать, сын, дочь, дед, бабушка, – эти слова выражают любовь и преданность ближним». Необходимо предоставить молодым семьям возможность жить достойно и воспитывать детей, с уверенностью глядя в будущее.

В конце обращения Лев XIV пожелал итальянцам «открывать богатство своей страны, часто скромное и сокрытое, и черпать из него силу для будущего».