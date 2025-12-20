«История – в руках у Бога и уповающих на Него». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на юбилейной аудиенции 20 декабря 2025 года

«Знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, как при родах; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде» (Рим 8,22-24): этим новозаветным отрывком началась последняя юбилейная аудиенция Папы Льва XIV. Святейший Отец посвятил ее Деве Марии, нашей надежде. Передает русская служба Vatican News.

Когда приближается Рождество, мы можем сказать, что Господь рядом. Если бы не было Иисуса, эта фраза звучала бы, скорее, угрожающе. Во Христе же Иисусе мы созерцаем Бога милосердного: Младенец Иисус открывает нам благоутробие Бога, пробуждающее к жизни, и в Нём нет угрозы, но только прощение.

Юбилейный год подходит к концу, напомнил Папа, но принесенная им надежда не заканчивается, и все мы останемся паломниками надежды.

«Без надежды мы мертвы; с надеждой мы возрождаемся. Надежда рождает, ведь это богословская добродетель, то есть сила Божья, и она, как таковая, порождает: не убивает, но производит на свет и возрождает. Вот истинная сила. Не та, что угрожает и убивает: это не сила, а засилье, агрессивный страх и бесплодное зло. Божья сила вызывает к жизни. Вот почему я говорю вам, что надеяться значит рождать».

Ссылаясь на прозвучавший отрывок из Послания к Римлянам, Папа выделил слова о том, что все творение стенает. Однако сильные мира сего не слышат этого стенания земли и бедных. Тем не менее в вере боль земли и боль бедняков становится криком родовых мук, ведь мы знаем, что «история находится в руках Бога и в руках у тех, кто уповает на Него».

Папа отметил, что христианская молитва всегда пронизана богородичным духом, как раз потому, что в Марии из Назарета мы видим «одну из нас, которая рождает». В гимне Salve Regina, обращенном к Божьей Матери и к нашей Матери, мы называем ее «надежда наша»:

«Мы уподобляемся ей, потому что можем порождать Слово Божье здесь, на земле, преобразуя услышанный крик в роды. Иисус желает рождаться вновь и вновь: мы можем наделить Его телом и голосом. Именно таких родов ожидает творение».

«Надеяться значит рождать», — вновь подчеркнул Святейший Отец.

«Надеяться означает видеть, как мир наш становится миром Божьим: миром, в котором Бог, люди и все создания опять шествуют вместе по городу-саду, по новому Иерусалиму. Мария, надежда наша, да сопутствует всегда нам в паломничестве веры и надежды».